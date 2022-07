Vești proaste pentru cei cu credite în Franci elveţeni: moneda a atins un nou maxim istoric în raport cu leul

Francul a atins vineri, 8 iulie, un nou maxim istoric in raport cu leul.

Cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9986 lei/franc, mai mare cu 1,14 bani (+0,22%) fata de joi, cand un franc a fost cotat la 4,9872 de lei.In schimb, moneda nationala s-a apreciat, vineri, in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9439 lei, in scadere cu 0,12 bani (-0,02%) fata de cotatia precedenta, de 4,9451 lei.Pe de alta parte, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a fost cotat la 4,8858 lei, in crestere cu 3,96 bani (+0,82%), comparativ cu joi, cand s-a situat la 4,8462 lei.Gramul de aur s-a scumpit, vineri, pana la valoarea de 272,7980 lei, de la 271,8570 lei, in sedinta precedenta. ...citeste mai departe despre " Vesti proaste pentru cei cu credite in Franci elveteni: moneda a atins un nou maxim istoric in raport cu leul " pe Ziare.com