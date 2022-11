Furnizorii nu știu încă ce facturi le vor transmite românilor în 2023. ”Nu găsim energie în piaţă pentru anul viitor”

Furnizorii nu gasesc in piata energie cu livrare anul viitor si astfel nu le pot transmite clientilor lor cat va costa energia, a declarat, joi, Volker Raffel, directorul general al E.ON Romania.

"Nu gasim energie in piata pentru anul viitor si nu putem sa le spunem clientilor nostri ce pret vor avea la energie electrica anul urmator. Mai ales la firme si la cei industriali. Acest lucru trebuie deblocat, deoarece cum isi poate face planurile o firma care foloseste energie electrica la productie? Planuri de investitii, de finantare, de angajare, daca nu-si cunosc pretul la energie electrica? Sper sa avem o solutie curand", a sustinut Raffel, in cadrul conferintei Focus Energetic.Situatia a fost semnalata si de Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania, care a precizat ca acest lucru are drept cauza pretul prea mic stabilit de Guvern, 1.300 lei pe MWh.De asemenea, reprezentantul E.ON a insistat pe ideea problemei legate de cash-flow pe care companiile o au ca urmare a schemei de decontare stabilita de statul roman. Raffel a aratat ca, in timp ce in Romania exista intarzieri foarte mari la plata deconturilor, in Germania discutia este cum sa plateasca statul dinainte companiilor, pentru a evita problemele de cash."Ca sa va dau niste cifre, noi am avut o linie de credit de 100 de milioane de euro acum un an, iar acum suntem la mai mult de 600 de milioane de euro si creste in fiecare zi. In fiecare zi avem cu 9 milioane de lei mai putin in cont seara decat dimineata si asa nu mai putem sa continuam", a spus reprezentantul E.ON.Raffel a mai aratat ca, in ceea ce priveste depozitarea de gaze, compania a avut un efort financiar dublu fata de anul trecut.