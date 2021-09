Gazele vor costa mai mult în toată Europa. "Este nevoie de putere de negociere pentru a ajuta la încetinirea creşterii preţurilor", este de părere premierul italian Mario Draghi

Creşterea preţurilor gazelor înaintea iernii este o dovadă că Uniunea Europeană are nevoie de un plan de securitate energetică pe termen lung, a declarat directorul general al grupului energetic italian Eni, Claudio Descalzi, publicaţiei La Repubblica, transmite Reuters.

Descalzi a subliniat că UE importă aproape toate gazele naturale şi cea mai mare parte a petrolului de care are nevoie, fiind dependentă de livrările străine."Europa are nevoie de ceea ce nu are astăzi, un plan energetic structurat şi pe termen lung", a spus Descalzi, într-un interviu publicat sâmbătă, 25 septembrie.În privinţa achiziţiilor de gaze, Descalzi nu crede că vor fi probleme, însă consideră că vor costa mai mult.Eni are contracte strategice pe termen lung pentru aprovizionarea cu gaze, cu o serie de ţări producătoate, inclusiv cu Rusia.Gospodăriile din Europa vor plăti facturi mult mai mari pentru energie, din cauza creşterii preţurilor angro pentru electricitate şi gaze, iar grupurile de protecţie a consumatorilor au avertizat că cei mai vulnerabili ar putea suporta sărăcia din cauza carburanţilor.Spania a cerut Comisiei Europene să creeze recomandări pentru a ajuta ţările membre să reacţioneze consecvent la creşterea preţurilor energiei fără să încalce regulile UE.Premierul italian Mario Draghi a declarat, în această săptămână, că Europa are nevoie să ia măsuri pentru a-şi diversifica furnizorii de energie şi să îşi întărească puterea de negociere pentru a ajuta la încetinirea creşterii preţurilor electricităţii şi gazelor.