Țara europeană care scumpește gazul pentru consumatori: ”Cu siguranță câteva sute de euro pe gospodărie”

Germania urmeaza sa impuna o taxa tuturor consumatorilor de gaze naturale, de la 1 octombrie, menita sa ajute furnizorii care se confrunta cu cresterea preturilor la importul gazelor, a aratat joi un proiect de lege, transmite Reuters.

Taxa urmareste sa imparta costurile suplimentare pentru inlocuirea gazului din Rusia intre toti utilizatorii si sa previna insolventa in randul comerciantilor de gaze.Consumatorii casnici si industriali cu contracte pe termen lung vor fi afectati de taxa, care va fi valabila pana la sfarsitul lunii septembrie 2024, se arata in document.Importatorii de gaze vor trebui sa suporte singuri costurile in crestere pana cand taxa va intra in vigoare.Taxa este un avantaj pentru importatorii aflati in dificultate, in special Uniper, cel mai mare beneficiar al Germaniei de gaz rusesc, care a primit un ajutor de stat saptamana trecuta, si divizia de gaze a EnBW, VNG.Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a declarat ca taxa va fi intre 1,5 euro centi si 5 euro centi pe kilowatt ora (Kwh), veniturile fiind disponibile tuturor companiilor care trebuie sa inlocuiasca gazul rusesc.Asta inseamna ca o gospodarie de patru persoane s-ar putea confrunta cu costuri suplimentare de pana la 1.000 de euro pe an.Habeck a spus ca masura este una dificila, dar importanta pentru stabilizarea pietei energetice."Nu se stie exact cat va costa (gazul) in noiembrie, dar vestea amara este ca cu siguranta sunt cateva sute de euro pe gospodarie", a spus el.Mai multe detalii despre taxa vor fi anuntate in august, se arata in document.Asociatia de utilitati VKU a salutat masura, adaugand ca taxa ar trebui crescuta sau extinsa, daca preturile mari vor persista.O conditie prealabila pentru ca guvernul sa declanseze mecanismul este perturbarea semnificativa a fluxurilor de gaze in Germania.Grupul rus Gazprom a redus fluxurile prin gazoductul Nord Stream 1 la doar 20% din capacitate, saptamana aceasta.Germania a trecut luna trecuta la a doua dintre cele trei etape ale planului sau de urgenta a aprovizionarii, permitand guvernului sa declanseze o clauza de ajustare a preturilor, astfel incat furnizorii sa poata transmite cresterile de pret catre clientii lor, desi inca nu a facut acest lucru.O taxa generala care ar creste preturile gazelor pentru toata lumea, indiferent de