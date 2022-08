Acuzații extrem de grave la adresa ASF: Girează devalizarea unor fonduri de pensii administrate privat!

Deprecierea valorii contribuțiilor din fondurile de pensii administrate privat (Pilonul II) se face cu largul gir al ASF, acuză cunoscutul analist economic Radu Soviani.

Soviani arată cu degetul spre conducerea Autorității de Supraveghere Financiară – ASF, despre care spune că nu face nimic pentru a opri devalorizarea puternică a activelor de pe Pilonul II.Cu aproape 8 milioane de viitori pensionari, fondurile de pensii administrate privat – Pilonul II sunt cel mai valoros segment financiar aflat sub supravegherea ASF, arată analistul economic.Pierdere reală peste 20%"În ultimul an, valoarea contribuțiilor din fondul meu de pensii privat a scăzut cu 6,2%. Dacă adăugăm inflația (15% declarat, în realitate mult mai mare), pierderea reală este de peste 20%.Dacă adaug și contribuțiile suplimentare din acest an, pierderea reală este de peste 25%.Dormi liniștit! Administratorii de pensii private și-au încasat comisioanele și și-au plătit salarii de mii de Euro lunar pentru această "performanță". Dormi liniștit, ASF veghează pentru tine!Inclusiv la devalizarea unor fonduri de pensii administrate privat!", a scris Soviani vineri pe Facebook.Trebuie arătat că în ultima perioadă au fost lansate valuri de controverse și acuze cu privire la administratorii fondurilor publice de pensii administrate privat.Iar scandalul de la BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA, unde organele de anchetă au intervenit, pe fondul acuzelor de delapidare de fonduri, nu a făcut decât să amplifice nemulțumirea contributorilor la Pilonul II.Cum explică administratorii"Piețele financiare în special şi economiile statelor în general traversează un episod negativ, pe de-o parte din cauza războiului din Ucraina, pe de altă parte din cauza inflaţiei record care afectează toate statele lumii, criză plecată de la preţurile energiei şi altor materii prime.Inevitabil, această volatilitate se manifestă și pe piețele financiare din Romania, iar Pilonul II de pensii private, ca sistem de economisire și investire, nu poate rămâne imun, reflectând fidel evoluțiile din economia reală și piețele financiare.Sistemul se confruntă în prezent cu un astfel de episod de volatilitate, manifestat printr-o depreciere temporară a activelor de circa 5,9% pe primele 5 luni din 2022 pentru Pilonul II", se arată pe site-ul APAPR – Asociația pentru Pensiile