Grâul românesc ar putea fi tranzacționat la bursa de la Chicago. În ce stadiu sunt negocierile

Operatorul bursier american CME Group Inc. analizeaza posibilitatea de a introduce noi contracte futures pe grau, in ideea de a modifica actualul contract pentru graul din regiunea Marii Negre din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia, informeaza Bloomberg.

Bursa de la Chicago, una din cele mai mari platforme mondiale de tranzactionare pentru derivate, a inceput consultarile cu traderii si brokerii cu privire la introducerea unui contract pentru grau romanesc, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar. Sursele adauga ca nu a fost luata inca o decizie finala si este posibil ca la finalul discutiilor sa nu fie introdus un nou produs.Aceste discutii vin dupa ce interesul pentru actualul contract pentru graul din regiunea Marii Negre, bazat pe pretul graului rusesc, s-a prabusit ca urmare a invadarii Ucrainei in februarie. Chiar daca actualul contract futures este decontat in numerar, multi traderi de cereale si procesatori agricoli au evitat orice tranzactii care implica produse rusesti.Noul contract pentru graul romanesc ar urma sa fie unul decontat in numerar si bazat pe o estimare de pret furnizata de S&P Global Platts, au adaugat sursele citate de Bloomberg. Negocierile sunt insa intr-o etapa preliminara si cele mai recente stiri cu privire la plecarea primei nave incarcate cu cereale din porturile ucrainene ar putea calma ingrijorarile participantilor de pe piata care prefera sa continue cu actualul contract.Lansat in 2017 de CME, contractul futures pentru graul din regiunea Marii Negre a devenit un indicator de referinta pentru cerealele din regiune pana la izbucnirea razboiului din Ucraina, insa numarul contractelor incheiate s-a prabusit dupa ce invazia ruseasca in Ucraina a perturbat livrarile de cereale din granarul Europei. Acest contract este decontat in numerar si bazat pe o estimare de pret furnizata de S&P Global Platts pentru graul rusesc incarcat in portul Novorossiysk.Nu este pentru prima data cand CME se confrunta cu dificultati in ceea ce priveste contractele futures cu cerealele din regiunea Marii Negre. Bursa de la Chicago a introdus un contract cu livrare fizica in 2012, doar pentru a renunta la el in 2019, dupa ce nu a reusit sa genereze interes. Instabilitatea politica din regiunea Marii Negre face inca dificila lansarea de contracte in regiune. Rusia a invadat Crimeea in 2014 si acum