Guvernatorul Băncii Centrale a Angliei anunță prețuri „apocaliptice” la alimente: „Este o îngrijorare majoră”

Guvernatorul Băncii Centrale a Angliei a avertizat că vor exista prețuri „apocaliptice” la alimente și că se simte „neajutorat” în contextul inflației în creștere, arată Digi24, care citează Sky News.

Potrivit sursei citate, Andrew Bailey a respins criticii care spun că Banca Angliei a acționat prea lent pentru a gestiona inflația, dând vina pentru „o situație proastă" pe impactul războiului din Ucraina și a Covid-19.„A existat o serie de șocuri la furnizare iar cel mai recent a fost impactul războiului, invazia Rusiei în Ucraina", a spus acesta.„Nu putem prezice lucruri precum războaiele – nu este în puterea nimănui. Nu cred că am fi putut face ceva diferit. Nu am putut previziona un război cu Ucraina. Mai există de asemenea încă o etapă a Covid, cu situația din China, care pare să afecteze țara mai serios", a mai spus guvernatorul.El a precizat că războiul din Ucraina a ridicat prețurile la energie, care este cel mai mare motor al inflației – în vreme ce carantina din Shanghai a exacerbat creșterile costurilor la bunuri datorită efectului asupra lanțurilor de aprovizionare.Indexul prețurilor de consum care măsoară inflația a ajuns la 7% în Marea Britanie, în martie, și este așteptat să treacă de 10% în cursul anului.Bailey a afirmat că prețurile în creștere la alimente sunt o mare îngrijorare pentru banca centrală, în contextul în care Ucraina se chinuie să exporte grâul și uleiul de gătit din țară.„(Factorul de risc inflaționist) despre care voi suna destul de apocaliptic este mâncarea", a spus el.Oficialul britanic a declarat că a vorbit cu ministrul finanțelor din Ucraina la începutul lunii în Washington, iar acesta din urmă crede că fermierii vor reuși să planteze culturile în această primăvară însă „nu au cum" să le livreze în afară.„Ucraina are stocuri de alimente, însă nu le poate scoate în acest moment", a spus acesta.„Așa cum stau lucrurile în acest moment, se va înrăutăți. Iar asta este o îngrijorare majoră, majoră", a adăugat guvernatorul băncii.„Și nu este o îngrijorare majoră doar pentru această țară, trebuie să vă spun, este una și pentru țările în dezvoltare de asemenea".Ucraina și Rusia sunt mari jucători în producția alimentară mondială, reprezentând 53% din comerțul global cu ulei de floarea soarelui și semințe iar 27% din cel