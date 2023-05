Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, care de-abia a început să emită facturile aferente consumului lunii noiembrie 2022, nu a reuşit deocamdată să contracteze o firmă IT care să extindă serviciile digitale asigurate de portalul dedicat activităţii de furnizare.

Hidroelectrica era până nu demult cu cea mai avantajoasă ofertă de furnizare pentru gospodăriile populaţiei și ajunsese la finalul anului trecut la o pondere de peste 25% din total a vânzărilor de energie cu amănuntul către clienţi finali, relevă datele Profit.ro.Compania de stat a anunțat că organizează o licitație publică pentru contractarea serviciilor digitale încă din luna martie, cu argumentul că angajările suplimentare de personal din ultima perioadă nu făceau faţă valului de noi clienţi finali, precum şi complicaţiilor aduse de schimbările dese de legislaţie.Numai că licitația a fost între timp anulată, deoarece singura ofertă depusă a venit din partea unei firme de dezvoltare de software.Este vorba de o societate de integrare de sisteme şi consultanţă tehnică R Systems Computaris Europe SRL, controlată de compania britanică R Systems Computaris International Limited, conform sursei citate.Procedura de achiziţie a fost reluată de curând, valoarea contractului ce se vrea a fi atribuit, cu durata de 12 luni, fiind estimată la aproape 400.000 euro plus TVA.Aceasta are ca obiect „Suport tehnic, mentenanţă corectivă şi evolutivă, administrarea, operarea aplicaţiei de management al contractelor de furnizare şi facturare clienţi casnici si noncasnici, mentenanţă evolutivă a portalului de servicii digitale Hidroelectrica şi dezvoltări de automatizări robotice”. ...citeste mai departe despre " Firmele IT nu se înghesuie să „bată palma” cu Hidroelectrica. Licitația pentru servicii digitale de facturare a fost anulată " pe Ziare.com