Impactul bugetar al majorării salariilor din educație depășește două miliarde de lei: ”Până în momentul acesta, lucrurile sunt gestionabile”

Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat că impactul bugetar privind măsurile Guvernului de majorarea a salariilor la 1.000 lei brut pentru personalul didactic şi de 400 lei brut pentru cel nedidactic este în jur de două miliarde şi ceva de lei.

„Primele tranşe se suportă din bugetul actual al Ministerului Educaţiei, urmând ca la rectificare această sumă să fie completată", a completat el.„Va fi o nouă lege a salarizării care se va aplica etapizat fiindcă nu se dublează bugetul României, începând de anul viitor. Şi atunci am convenit ca, în maximum 3 ani de zile, această lege să fie pusă în aplicare în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ şi în primul an să se ţină cont de această creştere care este în avans, de anul acesta. Nu vorbeşte nimeni de o majorare de 60%, în primul rând. În acest moment s-au dat 1.000 lei brut pentru fiecare persoană din corpul didactic. Când intră în aplicare legea salarizării se ţine cont de această sumă, nu se măreşte peste această sumă. Din acea primă tranşă de 40% se va lua în calcul această sumă de 1.000 de lei şi 400 lei la personalul auxiliar", a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri la Parlament.Întrebat câţi bani înseamnă de la bugetul de stat pentru această majorare a salariilor celor din educaţie, liderul PSD a răspuns. „Este un jur de 2 miliarde şi ceva. A fost luată în calcul în acest moment. Primele tranşe se suportă din bugetul actual al Ministerului Educaţiei, urmând ca la rectificare această sumă să fie completată".Chestionat mai departe dacă suportă bugetul de stat o astfel de cheltuială, pentru că iniţial de la Ministerul de Finanţe şi din Guvern a fost transmis că nu poate fi oferită o astfel de sumă, Ciolacu a replicat: „Este evident că am avut o problemă, o criză socială îndreptăţită cu profesorii şi atunci vom găsi soluţiile ca să acoperim această sumă".Întrebat dacă Executivul şi coaliţia va găsi soluţii şi pentru alte categorii profesionale care se pregătesc să facă grevă generală, liderul social-democraţilor a explicat că „lucrurile sunt gestionabile", până acum.„Până în momentul acesta, lucrurile sunt gestionabile. Cred că trebuie să fim conştienţi că profesorii au fost primii îndreptăţiţi. Anvelopa va rămâne o discuţie ce o vom avea, în contextul noii legi a salarizării care avem de pus în aplicare ca jalon până la 1