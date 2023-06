Importurile de grâu și porumb, reduse semnificativ în România. Efectele interdicției importului de cereale ucrainene pe piața locală

Importurile de grâu și porumb au scăzut cu 14% și respectiv 29% din mai, de când Comisia Europeană a hotărât interzicerea importurilor din Ucraina. Pe teritoriul țării există în prezent, numai din import, de 6,8 ori mai mult porumb și de 30,8 ori mai mult grâu.

Începând cu 2 mai, de când Comisia Europeană a interzis, cu unele excepții, importurile de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea-soarelui din Ucraina în România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Slovacia, țara noastră,Potrivit unei analize realizate de Economica.net pe baza datelor Comisiei Europene care raportează fluxurile de marfă pe țări de destinație, săptămânal, România a importat din afara spațiului comunitar aproximativ 38.800 de tone de grâu comun și aproximativ 75.700 de tone de porumb.Această mișcare s-a produs pe fondul faptului că, începând cu 2 mai, Comisia Europeană a interzis, cu unele excepții, importurile de grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea-soarelui din Ucraina în România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Slovacia.Cantitățile sunt cu 14,5% și respectiv 29,9% mai mici decât cele importate cumulat în cele cinci săptămâni dinaintea datei de 2 mai, când s-au interzis importurile din Ucraina.Situația importurilor de cereale ale României din prezentConform sursei citate, per total, în acest an comercial (1.07.2022- 4.06.2023), România a importat din afara spațiului comunitar 909.677 de tone de grâu, de 30,8 ori mai mult decât în perioada similară a anului trecut (date iulie-mai) și peste 1,3 milioane de tone de porumb, de 6,8 ori mai mult decât anul trecut.Estimările indică faptul că aceste cantități provin majoritar din Ucraina, având în vedere că România nu este în mod tradițional un client al țărilor terțe și nici nu are deficit, fiind unul dintre cei mai mari exportatori de cereale din UE.În plus, potrivit Regulamentului de Punere în Aplicare al Comisiei de introducere a unor măsuri preventive privind anumite produse originare din Ucraina, regulament prin care se interzic importurile de grâu și porumb din Ucraina în România, importul acestor mărfuri pe teritoriul României este permis în cazul în care se execută anumite contracte semnate înainte de 2 mai.Calculele realizate de Economica.net au luat în calcul importurile din perioada 1 mai 2023 (săptămâna 45 din anul comercial 2022/2023) și 4 iunie (săptămâna 49 din anul comercial). L ...citeste mai departe despre " Importurile de grâu și porumb, reduse semnificativ în România. Efectele interdicției importului de cereale ucrainene pe piața locală " pe Ziare.com