În București se bea cea mai scumpă cafea din România. Care este prețul mediu al unei cești de cafea în marile orașe

Prețul mediu plătit pentru o ceașcă de cafea se ridică în București la 10,5 lei, arată un studiu realizat de HospitalityCulture Institute.

În celelalte orașe analizate de studiu, cum ar fi Ploiești, Brașov, Timișoara, Oradea, Cluj, Iași, Constanța, Craiova și Galați, prețul mediu este de 9,4 lei.În România, piața de cafea out of home este o industrie care se ridică la 600 de milioane de euro, o treime din această sumă fiind generată în București.Media de consum: 2,7 cești de cafea pe ziPotrivit studiului citat, 9 din 10 respondenți consumă cafea acasă iar 5 din 10 respondenți beau mai multe cafele pe zi. În rândul acestora, media de consum se ridică la 2,7 cești de cafea pe zi.Doar 49% dintre respondenții din București cunosc termenul"cafea de specialitate", în celelalte orașe analizate media fiind de 47%.Mai puțin de jumătate, adică un procent de 47% dintre bucureșteni și-au achiziționat ultima cafea dintr-o cafenea. Pe locurile doi și trei în top se află benzinăriile și automatele de cafea, ambele cu 20% dintre răspunsuri.În cadrul celorlalte orașe analizate, 36% dintre respondenți și-au achiziționat cafeaua dintr-o cafenea, 25% dintre respondenți au cumpărat-o din benzinărie iar 21% dintr-un automat de cafea.România, departe de consumul mediu european"România este încă departe de consumul mediu al cafelei la nivel european, dar lucrurile evoluează într-o direcție pozitivă. Marii jucători din zona de sitting și to go au "normalizat" din ce în ce mai mult consumul de cafea în afara casei iar cafenelele de specialitate reprezintă adevărate puncte de coagulareacomunităților, deși rămân în continuare o nișă atunci când le raportăm la economia întregii industrii.Semne bune vin și dinspre zona de investiții, marile fonduri internaționale manifestându-și din ce în ce mai mult interesul pentru această zonă.În traducere liberă, asta înseamnă că ne putem aștepta ca efervescența să continue în această piață și în anii următori, atât în ceea ce privește cafeaua de masă cât și cafeaua de specialitate", afirmă Florin Maxim, fondator HospitalityCulture Institute.Peste 800 de respondenți la studiuHospitality Culture Institute reunește lideri din industria ospitalității, profesioniști din diverse industrii, arhitecți, reprezentanți media, antreprenori și manageri.Studiul "Consumul de cafea out-of-home în România" și-a propus să analizeze comportamentul de consum de cafea în 10 centre urbane majore din România.Datele cantitative au fost culese prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) pe un eșantion de peste 800 de respondenți.Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărțăși know-how și soluțiiaplicate.Cele mai importante proiecte ale sale sunt Romanian Hospitality Awards, F&B Business Accelerator, National Food Service Research, Urbea Food Fest și Intimate Roundtable Conversations.