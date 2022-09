Cât de mult contează în ce monedă ne ținem economiile. Analist: ”A câștigat cine și-a schimbat euro în dolari în luna ianuarie”

Romanii, care au economii si nu stiu daca sa le "puna la adapost" in dolari sau euro, ar fi bine sa ia in calcul si unele aspecte ce tin de stabilitatea celor doua monede.

Banca Centrala Europeana a crescut dobanda de referinta, iar acum Rezerva Federala Americana este asteptata sa creasca si ea dobanda pentru a tine pasul cu Europa.Acestea sunt lucruri care ar putea fi suficiente sa mentina inflatia la ce avem acum, in jur de 15% in Romania, si de 5-6%, in medie, la nivel european.Ce mai pot sa faca cei care nu si-au schimbat economiile in dolariAnalistul economic Christian Nasulea a explicat intr-un interviu pentru Ziare.com cum sta treaba cu fluctuatiile cursurilor de schimb ale celor doua monede."Ideea este ca a avut de castigat cine si-a schimbat banii din euro in dolari in luna ianuarie, cand lucrurile erau relativ stabile intre cele doua valute", este de parere Christian Nasulea."Situatia pare sa functioneze in felul urmator. Pare sa fie o decizie a jucatorilor foarte mari de pe piata de capital, cei care au mult cash, de a-si tine banii in dolari sau in euro. Pana de curand, dobanda de referinta la dolar era mai mare, chiar cateva luni la rand si toata lumea s-a dus spre aceasta moneda. A determinat un exod in masa al economiilor catre bancile americane sau catre conturile in dolari. Iar acest lucru a facut sa creasca dolarul atat de mult.In momentul acesta, dobanda de referinta a euro este mai mare. Iar daca se pastreaza aceasta situatie suficient timp, o sa determine o trecere a investitorilor, o mutare a banilor economisiti, din conturile in dolari, in conturile in euro. Si atunci va creste cursul euro.Dar nu cred ca vom vedea acest lucru pentru ca, foarte probabil, Rezerva Federala a SUA va creste si ea dobanda de referinta pentru a fi un pic mai sus decat cea a Bancii Centrale Europene, in asa fel incat dolarul sa ramana mai interesant pentru investitori", a explicat analistul economic pentru Ziare.com.Deci cei care au facut alegerea de a-si tine economiile intr-o moneda sau cealalta ar fi mai bine sa nu o mai schimbe?Se pare insa ca este foarte greu de anticipat ce se va intampla pe viitor. Este clar ca interesul cel mai mare este sa se tina dolarul cat mai puternic. Insa nici Europa nu se va lasa mai prejos. Economiile statelor UE trebuiesc protejate ...citeste mai departe despre " Cat de mult conteaza in ce moneda ne tinem economiile. Analist: "A castigat cine si-a schimbat euro in dolari in luna ianuarie" " pe Ziare.com