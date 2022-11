În timp ce ASF laudă ”concurența ridicată” de pe piața RCA, prețurile refuză să scadă

În timp ce șoferii se confruntă cu costurile din ce în ce mai greu se acoperit ale polițelor obligatorii RCA, ASF se laudă cu modificări minore ale cotelor de piață.

Acestea ar avea un efect benefic asupra ofertei de polițe RCA, susține ASF, printr-un nivel crescut al concurenței.Lider de piață rămâne Euroins, compania care acum un an de zile a fost descoperită cu numeroase nereguli, în urma unui control ASF.Cota de piață a Euroins scade ușorAutoritatea de Supraveghere Financiară – ASF anunță, prin intermediul unui comunicat de presă, că în trimestrul III al anului în curs concurența de pe piața asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto – RCA s-a menținut la cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani.Acest lucru nu atrage însă și scăderea tarifelor, după explozia consemnată în toamna anului trecut, declanșată de falimentul City Insurance, compania care era lider de piață.La finalul lunii septembrie 2022, trei societăți de asigurare continuau să controleze cote de piață cu două cifre, în timp ce alte patru societăți au înregistrat un nivel notabil al Primelor Brute Subscrise pe segmentul RCA, precizează ASF.Astfel, societatea Euroins a înregistrat o cotă de piață de puțin peste 31%, în ușoară scădere față de jumătatea anului, și rămâne lider de piață.La finalul anului 2021, Euroins controla peste 35% din piață, precizează autoritatea care reglementează și supraveghează piața asigurărilor din România.Amendă uriașă pentru liderul piețeiTrebuie amintit faptul că în urmă cu un an de zile Euroins a fost ținta unui control al ASF, soldat cu descoperirea mai multor nereguli.Controlul, desfășurat în perioada mai-octombrie 2021, s-a soldat cu amenzi în sumă totală de 5,86 milioane lei și a impus societății măsuri de remediere a deficiențelor constatate.În prezent, Euroins rămâne lider pe piața RCA, dar distanța față de competitorii săi s-a diminuat în cel de-al treilea trimestru al acestui an, precizează ASF.Ocupantele locurilor 2 și 3 pe segmentul RCA, Groupama și Allianz Țiriac, și-au menținut cotele de piață: Groupama se apropie de 21%, în timp ce Allianz Țiriac a depășit 19%.Prețurile RCA, tot în creștereAlte patru societăți au cote de piață între 5,5% și 7,5%, o singură societate de asigurări autorizată să vândă RCA rămânând cu o cotă de piață neglijabilă.