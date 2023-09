În timp ce economia UE suferă, Moscova prosperă! Planul de pedepsire a Rusiei prin sancțiuni nu a funcționat

Ponderea Rusiei în totalul importurilor Uniunii Europene de gaze naturale și produse petroliere a scăzut drastic în 2023.

Rusia a reușit să evite însă cele mai multe din sancțiunile G7 asupra majorității exporturilor sale de petrol.În timp ce economia europeană se zbate pe buza recesiunii, în urma renunțării la petrolul și gazele rusești, veniturile Kremlinului au crescut substanțial în 2023, ca urmare a exporturilor sale de produse petroliere.Moscova prosperă din petrolAproape 75% din toate fluxurile maritime rusești de țiței au călătorit în august fără asigurare occidentală, o pârghie folosită pentru a impune plafonul G7 al prețului petrolului la 60 de dolari pe baril, potrivit unei analize realizate de Financial Times.Aceasta este o creștere de la aproximativ 50% în primăvara acestui an, potrivit sursei citate, iar majorarea implică faptul că Moscova devine din ce în ce mai experimentată în eludarea plafonului, ceea ce îi permite să-și vândă tot mai mult petrol, fără a ține cont de plafonul de preț.Veniturile din petrol ale Federației Ruse se estimează a fi cu cel puțin 15 miliarde de dolari mai mari pentru 2023, în urma noilor fluxuri comerciale.Nu numai că o proporție mai mare de petrol rusesc este vândută în afara plafonului, alimentând bugetul Federației Ruse, dar creșterea independenței Moscovei ca vânzător a coincis cu o creștere puternică a prețurilor petrolului, care a depășit în ultimele zile 95 de dolari pe baril pentru prima dată în 13 luni.UE strânge cureauaTrebuie precizat că, potrivit datelor Eurostat, ponderile Rusiei în importurile UE de uleiuri petroliere și gaze naturale au scăzut continuu începând cu al doilea trimestru al anului 2022.Războiul din Ucraina a determinat UE să pună în aplicare mai multe pachete de sancțiuni, care au afectat direct și indirect comerțul cu petrol și gaze naturale pe relația cu Federația Rusă.În al doilea trimestru al anului 2022, Rusia a fost principalul furnizor de uleiuri petroliere, cu o pondere de 15,9% din totalul importurilor UE. În al doilea trimestru al anului 2023, Rusia s-a clasat doar pe locul 12, cu o pondere de 2,7%, în scădere cu 13,2% față de 2022.Importurile de uleiuri petroliere din Rusia au scăzut de la o medie lunară de 8,7 milioane de tone, în al doilea trimestru al anului 2022, la 1,6 milioane de tone în al doilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezintă o diminuare cu 82%.Situația a fost similară pentru gazele naturale în stare gazoasă, ponderea Rusiei scăzând cu 14,5%, până la 13,8% din totalul importurilor UE, în același interval de timp.Importurile UE de gaze naturale au scăzut semnificativ (-17% din masa netă) în al doilea trimestru al anului 2023, comparativ cu același trimestru din 2022, ca urmare a planului comunitar, în care țările UE s-au angajat să reducă consumul de gaze.Importurile de gaze naturale din Rusia au scăzut de la o medie lunară de 5,1 milioane de tone în al doilea trimestru al anului 2022 la 2,5 milioane de tone în al doilea trimestru din 2023.