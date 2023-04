Sectorul de autostradă care va fi deschis în luna august. "Un progres extraordinar de bun"

Lotul 2 al Autostrăzii A0 Nord este la un stadiu de execuţie de 51 - 52%, ceea ce înseamnă un progres extraordinar de bun, şi probabil se va da în circulaţie în această vară, în luna august, cu aproape un an înainte faţă de termenul de finalizare prevăzut în contract, a declarat, marţi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, care a făcut o vizită pe şantier.

"Am fost azi împreună cu colegii de la CNAIR să vizitez lotul 2 de pe A0 Nord. Aş vrea să vă spun câteva date. Aici s-a intrat şi s-a dat ordin de începere în 16 august anul trecut. Zilele în care s-a lucrat aici, exceptând cele de sărbătoare, aşa cum ştiţi, sau zilele de ploaie când vremea nu-ţi permite, sunt undeva la 96 - 97 de zile efectiv lucrate pe acest şantier. Suntem la un stadiu de 51-52%, ceea ce înseamnă iarăşi un progres extraordinar de bun. Termenul de finalizare ar fi undeva în vara anului viitor, dar, după toate discuţiile pe care le-am avut şi cu constructorul şi cu colegii mei de la CNAIR, probabil în această vară, undeva în luna august, deci cu aproape un an înainte, va fi dat în circulaţie acest lot, având o lungime de aproximativ 19 km şi care, în mare, fiindcă sunt vreo 2 km şi după DN1, spre A1, dar în mare face legătura între DN1 şi DN2.Urmează să avem o discuţie la nivel de CNAIR apropo de descărcarea pentru DN 2, pentru că este prevăzută o descărcare în zona comunei Ştefăneşti şi aş vrea să facem această descărcare, să se facă legătura directă între DN1 şi DN2 astfel încât să poată fi folosită la capacitate maximă această bucată de autostradă odată cu această vară. Repet, e aproape un an, cu un an înainte va fi dată în circulaţie faţă de termenul asumat prin contract. Eu vreau să-i felicit, sunt la mai bine de jumătate, sunt câteva luni în continuare, vreo trei luni, patru, în care vor termina această lucrare", a afirmat Grindeanu.Ministrul a apreciat modul în care constructorul lucrează şi pe autostrada Buzău - Focşani, unde s-au turnat deja primii kilometri de asfalt."Ritmul e extraordinar de bun la această companie românească. Sper să înveţe şi alţii că se poate şi e un exemplu pentru alte companii. Alţii merg aşa cum trebuie. Există şi exemple pe care le ştiţi şi le-am mai dat, care nu au înţeles că s-a terminat perioada romantică în care veneau unii prin România cu un laptop şi vroiau să cons