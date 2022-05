EXCLUSIV Radu Soviani: Indicatorii economici anunță recesiunea. Avansul economic de 5% e demn de luat în râs

Avansul economic de 5,2% anunțat de INS pentru primul trimestru al lui 2022 este puternic contestat de analistul economic Radu Soviani.

Soviani spune că Statistica a subevaluat puternic inflația din primele trei luni, diferența față de nivelul real fiind prezentată pe post de creștere economică.Din ce în ce mai mulți indicatori indică recesiunea pentru economia României în acest an, atrage atenția analistul economic."Este prea mult""Este prea mult să anunți 5,2% și este o dovadă foarte clară privind faptul că INS subevaluează inflația, deci anunță o creștere economică mai mare și o inflație mai mică. În realitate situația este inversă.Dau ca indiciu ce s-a întâmplat cu prețurile la producător: Din decembrie 2021 până la 31 martie 2022, prețurile la producător s-au majorat cu 25%.De regulă, în economiile dezvoltate, indicele prețurilor de consum, adică ceea ce transmite producătorul către consumator, poate avea o majorare ceva mai mică, dar nu cu mult.Spre exemplu, în SUA, dacă avem o creștere a prețurilor la producător de 7%, avem o creștere la consumator în jur de 5-6%. Un pic mai mică.Noi, în primul trimestru, am avut inflație la prețurile producției industriale de 25% și inflație la consumator de 4%. Acest lucru nu se poate întâmpla în nicio economie, pentru că asta ar însemna că economia este în faliment – producătorii și comercianții ar vinde generalizat în pierdere, ca să nu majoreze prețurile.Diferența dintre 25% și 4% arată o cruntă subevaluare a ratei inflației, pe care o vedem dealtfel generalizată.", a explicat Radu Soviani, în exclusivitate pentru Risco.ro."Date ridicole""INS nu face decât să nu captureze o parte semnificativă din inflația care există în piață și să o prezinte drept creștere economică. Creșterea reală a fost undeva în jur de 2%.Din ce în ce mai mulți indicatori indică recesiunea. Dacă ne uităm la curba randamentelor pentru titlurile de stat, o să vedem că dobânzile pe termene de 5 sau 7 ani au ajuns la nivelul celor cu maturitatea la 10 ani.Este un puternic indicator pentru recesiune – sunt lucruri clare, pe care le vedem în piață, nu estimări semnal.Creștere economică record de 5,2%, cu inflație de numai 4% și cu dobânzi de 8% - nu se leagă aceste cifre, nu se explică.Ar însemna că suntem într-o rețetă perfectă, în care, deși are m