Inflația industrială a depășit în premieră 70% în august! Prețurile au crescut mai mult decât în martie

România a avut în luna august al doilea cel mai mare avans al prețurilor producției industriale din Uniunea Europeană, după Irlanda.

Ritmul anual de creștere al inflației industriale interne consemnat în august este cel mai mare din acest an, depășind cele mai pesimiste așteptări.August este prima lună din 2022 în care inflația la poarta fabricii, pe influențe interne, depășește majorarea din martie, apărută după începerea războiului din Ucraina.Inflație industrială de peste 70%Explozia prețurilor nu dă semne că se va domoli în acest an, în condițiile în care prețurile producției industriale au consemnat în august o creștere mai mare și decât saltul din martie, produs de declanșarea războiului în Ucraina.Astfel, inflația la poarta fabricii, generată de condițiile de pe piața internă, a fost de 70,82% în luna august, ceea ce trage un puternic semnal de alarmă cu privire la evoluția ulterioară a indicelui prețurilor de consum.Pentru comparație, evoluția prețurilor producției industriale, pe influențe interne, a fost: iulie – plus 67,43%, iunie – plus 61,20%, mai – plus 59,19%, aprilie – plus 60,38%, martie – plus 67,63%.Energia, marea problemăÎn luna august 2022, comparativ cu luna august 2021, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 53,0%, potrivit comunicatului publicat de Institutul Național de Statistică – INS.De asemenea, în luna august 2022, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au crescut cu 1,9% faţă de luna iulie 2022.Influența externă la majorarea anuală a prețurilor producției industriale în România a fost în august de 22%, potrivit datelor publicate de INS.Pe mari grupe industriale, industria energetică a consemnat o creștere anuală a prețurilor în august de plus 158,13%, industria bunurilor intermediare – plus 24,60%, industria bunurilor de folosință îndelungată – plus 17,92%, industria bunurilor de uz curent – plus 17,50%, industria bunurilor de capital – plus 11,08%.Locul doi în UELa nivelul UE, prețurile producției industriale au crescut cu 43% în luna august 2022, în comparație cu aceeași lună a anului trecut. Avansul în zona euro a fost de 43,3%.Față de iulie 2022, inflația industrială a crescut în august cu 4,9% în UE și 5% în zona euro. În iulie 2022, avansul lunar al ...citeste mai departe despre " Inflația industrială a depășit în premieră 70% în august! Prețurile au crescut mai mult decât în martie " pe Ziare.com