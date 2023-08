Inflația pune în continuare probleme Germaniei. Alimentele și energia electrică, principalele cauze

Rata anuală a inflației rămâne ridicată în Germania, în luna iulie, potrivit celor mai recente date publicate de institutul german de statistică Destatis.

Creșterile prețurilor la alimente constituie principalul factor determinant al inflației anuale, dar nici prețurile din zona de energie nu sunt de neglijat.În special facturile plătite de germani pentru energia electrică au consemnat în iulie creșteri importante de prețuri, mai mari decât în lunile precedente.Scădere nesemnificativă a inflației în iulieRata anuală a inflației, măsurată ca modificarea anuală a indicelui prețurilor de consum, a fost de +6,2% în iulie 2023 în Germania, o scădere marginală față de nivelul înregistrat în iunie, de 6,4%."Rata inflației a scăzut ușor, dar rămâne la un nivel ridicat", a declarat Ruth Brand, președintele Oficiului Federal de Statistică Destatis."În special evoluția prețurilor la alimente continuă să aibă un efect ascendent asupra inflației. În plus, creșterea prețurilor la energie a fost din nou ceva mai mare decât în cele două luni precedente. Eliminarea suprataxei EEG cu efect de la 1 iulie 2022 a creat un efect de bază aici.", a explicat ea.Suprataxa EEG face referire la Legea energiei regenerabile (în germană: Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), care prevede tarife de compensare pentru energia electrică din surse regenerabile.Repartizarea EEG a fost introdusă în anul 2000 și este cunoscută și sub denumirea de "repartizarea energiei electrice verzi". Eliminarea compensărilor de la stat pentru energia eletrică verde, începând cu 1 iulie 2022, a avut și continuă să aibă un efect corespunzător asupra prețurilor de consum.Destatis raportează, de asemenea, că prețurile de consum în iulie 2023 au crescut cu 0,3% față de iunie 2023.Alimentele și energia continuă să se scumpeascăPrețurile alimentelor în iulie 2023 au crescut cu 11% față de anul trecut în Germania, după o creștere de 13,7% în iunie 2023. Prin urmare, alimentele au rămas cel mai mare motor al inflației dintre toate grupele de produse.Prețurile au continuat să fie mai mari decât cu un an mai devreme în aproape toate grupele de alimente.Prețurile produselor energetice în iulie 2023 au fost cu 5,7% mai mari decât în aceeași lună a anului anterior, după creșteri de 3,0% și 2,6% în iunie și, respectiv, mai 2023.Evoluția prețurilor la energie electrică a pus în special probleme, arată Destatis.Consumatorii au trebuit să plătească cu 17,6% mai mult pentru energie electrică în iulie 2023 decât în iulie 2022. În iunie 2023, s-a înregistrat o creștere anuală de 10,5%.Creșterea mare se datorează în principal eliminării suprataxei EEG cu efect de la 1 iulie 2022. Efectul descendent asupra ratei inflației a încetat să se aplice în luna de referință iulie 2023.În plus, din iulie 2022 până în iulie 2023, creșterile de preț au fost deosebit de pronunțate la combustibilii solizi (+12,8%) și gazele naturale (+8,5%).Au fost raportate creșteri de preț sub medie pentru termoficare (+2,1%).