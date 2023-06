Inflație de 6.1% în zona euro – TradeVille

Rata Șomajului Neschimbata Fata De T1 2022

Conform celor mai noi statistici ale INS, in primul trimestru din 2023, rata șomajului din Romania a fost similara cu cea înregistrata in aceeași perioada a anului trecut, de 5.8%. Populația activa a României este de 8.1 milioane, din care aproximativ 471,800 sunt șomeri. Pe grupele de vârsta, rata șomajului la tinerii intre 15-24 de ani a atins cea mai mare valoare (21.6%). (Sursa: INS)Cifra De Afaceri A Serviciilor De Piața A CrescutVolumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației in luna aprilie 2023 a scăzut cu o valoare ajustata de 0.7% fata de luna martie 2023, dar a crescut cu aproximativ 13% fata de aprilie 2022. In primele 4 luni din an, volumul cifrei de afaceri din serviciile de piața prestate populației a crescut, fata de perioada similara din 2022, ca serie ajustata in funcție de numărul de zile lucrătoare si de se zonalitate, cu 21.6%. Cele mai importante activități economice care au condus la creșteri au fost serviciile hoteliere si restaurante si serviciile de curățare a hainelor. (Sursa: INSE)Inflație De 6.1% In Zona EuroRata anuala a inflației in zona euro a fost de 6.1% in mai 2023, in scădere de la 7.0% in aprilie, respectiv 8.1% in mai 2022. Cea mai mare contribuție la rata anuala a inflației din zona euro a venit de la alimente, alcool si tutun urmata de servicii, bunuri industriale non-energetice. BCE a majorat ratele dobanzilor ieri, pentru a reduce si mai mult inflația, la nivelul ținta de 2%. Noua dobânda de referința este de 3.50%, cea mai mare din ultimii 22 de ani. (Sursa: Reuters)Banca Japoniei Menține Dobânda De Referința NeschimbataBanca centrala a Japoniei si-a menținut vineri politica monetara extrem de relaxata, alegând sa susțină o creștere economica fragila intr-un moment de incertitudine globala. Rata dobânzii pe termen scurt a rămas nemodificata la –0.1%, in linie cu așteptările economiștilor. Totodată, Banca Japoniei se așteaptă ca economia tarii sa își revină intr-un ritm moderat spre finalul anului fiscal 2023 datorii unei cereri reținute. O eventuala creștere a preturilor materiilor prime si o încetinire a economiilor globale vor influenta in mod direct aceasta prognoza. (Sursa: CNBC)Transgaz Preț curent 17.40 RON (2.11% ) MCap 3.27B P/E 15.44Transgaz a anunțat semnarea ordinului de începere a lucrărilor pentru gazoductul Tuzla-Podișor, in cadrul unui eveniment dedicat, la c ...citeste mai departe despre " Inflație de 6.1% în zona euro – TradeVille " pe Ziare.com