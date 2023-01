Inflația a ajuns la 16,4% în decembrie. Prețurile alimentelor, tot mai mari

Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%, anunta vineri, 13 ianuarie, Institutul National de Statistica (INS), precizand ca preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%.

"Preturile de consum in luna decembrie 2022 comparativ cu luna noiembrie 2022 au crescut cu 0,4%. Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 este 16,4%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2022 - decembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2021 - decembrie 2021) este 13,8%", releva datele transmise de INS.Potrivit evaluarilor BNR, rata anuala a inflatiei va scadea probabil in trimestrul I 2023 in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu (noiembrie 2022), dar va cobori semnificativ mai alert ulterior, ajungand la nivelul de o cifra inca din trimestrul III al anului curent, ca efect al prelungirii schemelor de plafonare si compensare a preturilor la energie pana la 31 martie 2025, concomitent cu modificarea caracteristicilor acestora incepand cu 1 ianuarie 2023. ...citeste mai departe despre " Inflatia a ajuns la 16,4% in decembrie. Preturile alimentelor, tot mai mari " pe Ziare.com