În cât timp va fi depășită inflația: ”Oamenii simt când merg la cumpărături sau la benzinărie”

Inflatia a revenit la niveluri care nu au mai fost inregistrate in multe tari dezvoltate din anii '70 si '80. Economistii si guvernatorii bancilor centrale care au participat la Conferinta BCE din Portugalia au avertizat ca va fi nevoie de timp pana se va atenua cresterea preturilor, se arata intr-o analiza realizata de AFP.

Cum am ajuns aici?Pentru Banca Centrala Europeana (BCE), infiintata in 1998 pentru a superviza moneda unica europeana, explozia inflatiei este fara precedent."Actualele niveluri ale preturilor la alimente si bunuri industriale nu au mai fost inregistrate de la mijlocul anilor '80", a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde, la conferinta care a avut loc in 29 iunie.In egala masura, "cresterea pretului relativ al energiei din ultimele luni este mult mai ridicata decat majorarile individuale care au avut loc in anii '70", din cauza socului aprovizionarii cu petrol, a afirmat Lagarde.Cresterea inflatiei, care in iunie a ajuns la 8,6% in zona euro, era la finalul "unei secvente care se intampla intr-o lume haotica", a declarat pentru AFP Richard Baldwin, profesor de economie la Institutul Universitar din Geneva.Socul aprovizionarii, provocat de efectele pandemiei din 2020, a fost urmat de o "cerere deformata", oamenii folosindu-si banii mai mult pe achizitionarea bunurilor, a explicat Baldwin. Acesta a adauga ca, in loc ca acest proces sa se atenueze, invadarea Ucrainei de catre Rusia provoaca "o majorare semnificativa a preturilor alimentelor si energiei", intensificand presiunile asupra inflatiei.Dar nu este vorba doar de energie. Dupa ridicarea restrictiilor, consumatorii au revenit la sectorul serviciilor, in timp ce a fost eliberata cererea infranata pentru turism, observa Lagarde."Nu exista niciun manual pentru aceasta inflatiei", apreciaza Baldwin.Cat timp va ramane asa?Cum nu se intrevede un final al razboiului din Ucraina, perturbarile provocate de aprovizionarea cu energie ar putea mentine preturile ridicate ceva vreme de acum incolo. Factorii interni ar putea de asemenea majora rata inflatiei, angajatii cerand compensatii si salarii mai ridicate, pentru a face fata cresterii costului vietii. Presiunile vin si in urma ratelor scazute ale somajului, angajatii care cer cresterea salariilor, avand mai multe parghii.Ce pot face bancile centrale?