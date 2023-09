De ce nu scade inflația, în ciuda plafonării adaosului comercial la alimente de bază: “Măsura nu va reuși să acopere dimensiunea scumpirilor”

Rata anuală a inflaţiei s-a menținut la valoarea de 9.4% în luna august, cu o scădere de doar o sutime de procent, la 9,43%, de la 9,44% în iulie, în condiţiile în care mărfurile alimentare, nealimentare și serviciile s-au scumpit cu peste 11%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în urcare la 7,5%, de la 7,1%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024, însă economiștii susțin că măsurile de plafonare a adaosului comercial la alimentele de bază nu au reușit deloc să consolideze șansele unei scăderi a presiunii inflaționiste. Cu toate că adaosul comercial a fost plafonat pentru un număr de alimente de bază, celelalte produse și servicii s-au scumpit, urmând ca toamna aceasta toate celelalte fluctuații macroeconomice, printre care și scumpirea barilului de petrol, să se reflecte în prețurile de consum. Estimarea specialiștilor cu privire la rata inflației ala finalul anului 2023 se situează în jurul cifrei de 9-10%."Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,9%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, este 9,4%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2022 - august 2023) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2021 - august 2022) este 13,2%", se arată într-un comunicat al INS.Potrivit sursei citate, indicele armonizat al preţurilor de consum în luna august 2023, comparativ cu luna iulie 2023, este 100,78%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2023, comparativ cu luna august 2022, calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 9,3%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2022 - august 2023) faţă de precedentele 12 luni (septembrie 2021 - august 2022) determinată pe baza IAPC este 11,8%.Economistul Adrian Negrescu a explicat pentru Ziare.com că prețurile la celelalte produse alimentare, dincolo de cele prezente pe lista guvernului au continuat să crească. ”De asemenea, avem scumpiri semnificative la produsele nealimentare și la servicii. În ansamblu, scumpirile la restul produselor și serviciilor pe care populația le cumpără au acoperit practic intenția, din punctul meu de vedere salutară, de a încerca să tempereze scumpirile la produsele alimentare de bază.Măsura plafonării adaosului comercial a fost doar o picătură într-o mare de probleme în sectorul agricol și al industriei alimentare care nu a reușit și probabil nu va reuși nici de acum încolo să acopere într-adevăr dimensiunea scumpirilor.”Specialistul în economie a detaliat că mare parte din hipermarketuri, supermarketuri și ceilalți producători comerciali și importatori au scumpit celelalte produse care nu se află pe lista guvernului în tentativa de a compensa pierderile generate de limitarea adaosului comercial.Cum va evolua rata inflației până la finalul anului 2023Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în urcare la 7,5%, de la 7,1%, prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi la 4,4% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.Scenariul de bază al BNR nu include însă impactul măsurilor de consolidare fiscală discutate recent de autorităţi. Traiectoria se plasează peste cea prezentată în Raportul asupra inflaţiei din mai, însă mai semnificativ doar la finele anului curent (+0,4 puncte procentuale).De asemenea, BNR a pus accentul pe o serie de incertitudini ample privind traiectoria proiectată în contextul probabilei adoptări a unor măsuri de corecţie fiscală pe partea veniturilor bugetare, cu impact direct asupra inflaţiei IPC (de exemplu, majorări ale impozitelor indirecte - TVA, accize).”În următoarele luni, prețurile vor continua să crească în România, pentru că noi nu am plafonat prețurile, ci adaosul comercial. Astfel, chiar și produsele de bază aflate pe lista de plafonare s-ar putea scumpi în această toamnă. E un trend pe care îl vedem în fiecare an: vara se ieftinesc legumele, fructele și o parte din produsele care nu fac vânzare, iar toamna încep să se scumpească lactatele, carnea și alte produse agro-alimentare.”Adrian Negrescu a punctat că trebuie să ținem cont și de faptul că, din toamnă, ne vom confrunta și mai mult cu impactul creșterii prețului petrolului – care e deja la 93 de dolari pe baril față de 60-65 de dolari pe baril cât era acum câteva luni. Acest lucru înseamnă și că transportul în România va fi mai scump, iar scumpirile la carburanți se vor reflecta în prețul produselor alimentare, nealimentare și al serviciilor.Per ansamblu, ar trebui să ne așteptăm la o potențială revenire pe plus a inflației, în toamna acestui an, susține economistul. ”Am putea să încheiem anul cu o inflație de 9-10%, în niciun caz de 7%, așa cum estimează autoritățile. Măsura plafonării adaosului comercial nu a fost suficient documentată, nu a existat un studiu de impact și nu s-au luat în calcul toate potențialele consecințe ale acestei decizii. Produsele care nu se aflau pe lista guvernului s-au scumpit, poate chiar mai puternic decât dacă celelalte produse ar fi rămas fără acest control în zona adaosului comercial”, a încheiat Adrian Negrescu....citeste mai departe despre " De ce nu scade inflația, în ciuda plafonării adaosului comercial la alimente de bază: “Măsura nu va reuși să acopere dimensiunea scumpirilor” " pe Ziare.com