Țara din Europa în care inflația a scăzut spectaculos în martie, mai mult decât aşteptările, la 3,3%

Inflaţia preţurilor de consum în Spania a încetinit la 3,3% în martie, cea mai mică rată anuală din august 2021, o scădere peste aşteptări, de la 6% în februarie, arată datele preliminare ale Institutului Naţional de Statistică publicate joi, transmite Reuters.

Analiştii chestionaţi de Reuters se aşteptau la o rată de 3,8%.Această scădere se datorează în principal faptului că preţurile la electricitate şi combustibil crescuseră în martie 2022, dar acum, în martie 2023, au scăzut, a precizat agenţia spaniolă de statistică.Inflaţia de bază, care elimină preţurile volatile ale alimentelor proaspete şi ale energiei, a fost de 7,5% în ritm anual, uşor sub nivelul de 7,6% înregistrat în februarie, arată datele.Preţurile la alimente au afectat puternic portofelele spaniolilor, crescând cu peste 16% în februarie faţă de anul precedent.Guvernul a redus taxa pe valoarea adăugată pentru alimentele esenţiale, cum ar fi pâinea, brânza, laptele, fructele şi legumele şi cerealele, de la 4% la 0%, pentru a atenua şocul provocat de inflaţie.Ministrul spaniol al economiei, Nadia Calvino, a declarat la începutul acestei luni că se aşteaptă ca inflaţia să fie mai mică în acest an decât în 2022, deşi va exista "multă volatilitate" în fiecare lună.Inflaţia pe 12 luni a Spaniei, armonizată cu indicatorii de la nivelul Uniunii Europene, a fost de 3,1%, în scădere de la 6% în februarie şi sub nivelul de 4% aşteptat de analiştii chestionaţi de Reuters.