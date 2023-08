Inflația în SUA, creștere sub așteptări – TradeVille

Activitatea De Închiriere Se Menține La Un Nivel Ridicat

Activitatea de închiriere pe piață imobiliara si logistica a înregistrat, in T2 2023, rezultate bune, fiind tranzacționate spatii de peste 215,000 mp. Printre principalele sectoare care au contribuit la creșterea cererii se numără retail-ul, distribuția de mărfuri, industria componentelor auto si logistica. Stocul modern total de spatii industriale a atins 6.77 mil. mp la sfârșitul lunii iunie, in timp ce dezvoltatorii au livrat proiecte cu o suprafață totală închiriabilă de 202.000 mp in toata tara, in S1 2023. Rata de neocupare a scăzut ușor la 4.8% in timp ce consultanții se așteaptă la o contracție suplimentara pana la sfârșitul anului, ca urmare a abordării prudente din partea dezvoltatorilor. (Sursa: ZF)Sporul Natural Se Menține NegativSporul natural din Romania s-a menținut negativ si in luna iunie 2023 (-5,833). Astfel, numărul nou-născuților (12,320) a fost depășit de numărul deceselor (18,153). Fata de perioada similara a anului trecut, s-au născut cu 922 mai putini copii, in timp ce numărul deceselor a fost, de asemenea, in scădere cu 2,464. (Sursa: INS)Inflația In SUA, Creștere Sub AșteptăriConform biroului de statistica din SUA, indicele preturilor de consum a crescut cu 3.2% in luna iulie fata de anul trecut, ușor sub prognoza de 3.3%. Excluzând preturile volatile la alimente si energie, IPC de baza a crescut cu 0.2% fata de luna trecuta, înregistrând o crestare de 4.7% pe baza anuala. Aproape toata creșterea lunara a inflației a provenit de la costurile locuințelor, care au crescut cu 0.4% fata de luna trecuta si cu 7.7% fata de anul trecut. Totodată, dobânzile ridicate nu au afectat creșterea economica, PIB înregistrând creșteri de 2% respectiv 2.4% in primele doua trimestre din 2023 (Sursa: CNBC)Piața Imobiliara Din China Tot Mai IncertaPiața imobiliara din China a rămas lenta, in ciuda încercării guvernului de a oferi masuri de sprijinire si stimulare a sectorului. Alături de industriile conexe, sectorul imobiliar a reprezentat aproximativ un sfert din economia Chinei. Incertitudinile legate de piață imobiliara continua, după ce Country Garden, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din China, nu a rambursat doua plăti de cupoane pentru obligațiunile in dolari. In condițiile unei scăderi a vânzărilor de locuințe din China, in S1 2023 comparativ cu aceeași perioada din 2022, intrarea in incapacitate de plata a dezvoltatorilor imobiliari va pune si mai mare presiune pe economia chineza, in contextul unei redresări lente, sub așteptări. (Sursa: CNBC)Macofil Jiu Preț curent 15.7 RON ( -1.88% ) MCap 56.7M P/E 2.4Producătorul de materiale de construcții, Macofil Târgu-Jiu, a raportat rezultatele financiare aferente primului semestru din 2023. Compania a înregistrat o cifra de afaceri de 26.4 mil. RON, in scădere cu 27.3% vs S1 2022, ca urmare a scăderii producției vândute. Cheltuielile din exploatare au înregistrat un ritm mai lent de scădere comparativ cu veniturile (-10.1% vs S1 2023). Acest lucru s-a resimțit si la nivelul profitabilității, acolo unde compania si-a diminuat profitul net cu 38.2% fata de S1 2022. (Sursa: BVB)Bucur București Preț curent 0.940 RON ( -4.08% ) MCap 78.2M P/E 34.627Compania de comerț si logistica, Bucur S.A., a încheiat primul semestru din 2023 raportând venituri din exploatare in creștere cu 17.6%, pana la 5.48 mil. RON, ca urmare a creșterii veniturilor din producția vanduta-inchiriere cu 11.4%. Cheltuielile din exploatare au accelerat in S1 2023 cu 29.5% vs S1 2022, impactand rezultatul din exploatare care s-a diminuat cu 10.7%. Comparativ cu primul semestru din 2022, compania a înregistrat un rezultat financiar pozitiv, ceea ce a condus la înregistrarea unui profit net de 1.31 mil. RON, in linie cu valoarea înregistrata in aceeași perioada a anului trecut. De asemenea, compania a aprobat, in cadrul AGOA din 25 aprilie 2023, acordarea unui dividend brut/acțiune de 0.024 RON, data plații fiind stabilita pentru 13 octombrie 2023. (Sursa: BVB)Nuclearelectrica Preț curent 44.85 RON ( -0.11% ) MCap 13.5B P/E 4.99Nuclearelectrica a informat piață cu privire la resincronizarea Unității 1 a CNE Cernavoda la Sistemul Energetic National, in dimineața zilei de 10 august. Unitatea 1 fusese deconectata automat de la sistem in după-amiaza zilei de 8 august din pricina unei disfuncționalități. Conducerea companiei menționează ca lucrările de remediere nu au avut un impact asupra securității nucleare a reactorului, a angajaților sau a mediului înconjurător. (Sursa: BVB)Siemens AG Preț curent 687.5 RON ( -10.10% ) MCap 584BSiemens a încheiat trimestrul 3 al anului fiscal 2023 cu o scădere de 4% a profitului operațional pe segmentul industrial, unul dintre cele mai importante segmente ale companiei, pana la 2.75 mld. EUR, sub estimările analiștilor de 2.90 mld. EUR. Scăderea este pusa pe seama încetinirii activității industriei prelucrătoare. Siemens si-a majorat numărul de comenzi cu 10% in T3 AF2023, pana la 24.2 mld. EUR, peste previziunile analiștilor de 22.2 mld. EUR. Grupul Siemens a încheiat trimestrul cu un rezultat net total de 1.44 mld. USD, comparativ cu pierderea de 1.53 mld. EUR înregistrata in aceeași perioada a anului trecut si se așteaptă la o normalizare a cererii in special in China. (Surse: Raport companie;Reuters)Conpet Ploiești Preț curent 74.4 RON (0.54% ) MCap 644M P/E 11.3Operatorul sistemului național de transport al petrolului, Conpet, a încheiat primul semestru din 2023 cu o cifra de afaceri de 241.2 mil. RON (+3.4% vs S1 2022), cu 1.1% sub estimările bugetate. Compania si-a majorat cheltuielile din exploatare cu 4.1% in prima jumătate a anului, creștere determinata, in principal, de majorarea cheltuielilor cu cota de modernizare si a celor cu personalul. Prin urmare, profitul din exploatare s-a diminuat cu 15.1% in S1 2023 comparativ cu aceeași perioada din 2022, dar cu 31.1% peste nivelul bugetat de companie. Prin urmare, Conpet a încheiat semestrul înregistrând un profit net de 29.4 mil. RON, in scădere cu 13.6% fata de S1 2022. (Surse: BVB;Economica.net)Texas Instruments Preț curent 168.72 USD (0.89% ) MCap 152B P/E 19.81Conform unei informări făcute de Președinția Filipine, producătorul de cipuri analogice Texas Instruments plănuiește sa investească pana la 1 mld. USD pentru a-si extinde facilitățile din aceasta tara. Texas Instruments urmează sa depună in următoarele doua săptămâni o cerere care sa acopere extinderea locațiilor sale de la nord de capitala Manila, conform precizărilor biroului prezidențial. (Sursa: Reuters)Alibaba Group Holding Ltd Preț curent 100.89 USD (6.37% ) MCap 2.1TGigantul chinez de e-commerce, Alibaba, a raportat rezultate impresionante pentru trimestrul încheiat la 30 iunie, cu o creștere a veniturilor de 14% fata de aceeași perioada a anului trecut, ajungând la 32.3 mld. USD, depășind estimarea de 31.2 mld. USD. Rezultatul net a depășit de asemenea așteptările, crescând cu 51% pana la 4.76 mld. USD. Cu toate ca cererea interna a consumatorilor din China a rămas lenta după pandemie, acțiunile Alibaba tranzacționate in SUA au crescut cu peste 2.5% in ședința de tranzacționare pre-market. Compania trece printr-o perioada de schimbări semnificative, având planuri de listare publica pentru divizia sa de servicii in cloud. (Sursa: CNBC)Deschide Cont la TradeVilleAceasta prezentare factuala este realizata de Departamentul de Analiza TradeVille. Cotațiile afișate sunt cele de la sfârșitul zilei precedente de tranzacționare. Investiția in instrumente financiare presupune riscuri specifice; performantele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziție si fluctuațiile valutei pot influenta randamentul investiției.Nu exista instrument financiar fără risc (citeste). SSIF TradeVille SA, Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, București, +40 21 318 75 55, help@tradeville.ro. Autorizația CNVM 2225/15.07.2003. Reglementata de ASF. Agenție Brașov: (citeste)....citeste mai departe despre " Inflația în SUA, creștere sub așteptări – TradeVille " pe Ziare.com