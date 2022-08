Câte luni dintr-un an se muncește efectiv la infrastructură în România

Cand vorbim de durata proiectelor de infrastructura avem tendinta sa le contorizam in ani. Insa, lucrurile nu stau chiar asa.

Daca un proiect are ca termen de finalizare 24 de luni, acest lucru nu inseamna neaparat 2 ani, iar acest lucru se intampla pentru ca, logic, nu avem 12 luni pe an in care se poate lucra continuu la o autostrada, de exemplu, chiar daca se face pe teren drept.Ionut Ciurea, presedintele Asociatiei Pro Infrastructura, a explicat pentru Ziare.com de ce se intampla acest lucru."In primul rand depinde de proiect", a spus expertul in infrastructura. "Apoi trebuie sa avem in vedere ca, in mod normal, cam prin toata tara, de pe 15 decembrie si pana pe 15 ianuarie, nu ai nicio sansa sa lucrezi la infrastructura. Nu este nici propice, nici eficient. Ba solul e noroios, ba e bocna. Acum depinde cum e iarna, insa, indiferent cum ar fi acest anotimp, "iarna nu-i ca vara". Ar ramane 11 luni. Insa din acestea 11 luni, in functie de zona, mai tai o luna: 15 ianuarie-15 februarie", a spus Ciurea.Sunt unele lucrari care pot fi facute chiar si iarna insa mai trebuie sa se tina cont si de alte aspecte. Ar cele 9-11 luni pot ramane, de fapt, 7 luni."Pe tronsonul Nadaselu-Zimbor de pe A3, de exemplu, unde are contract UMB, pana in luna martie nu prea au lucrat. Au mai lucrat ceva prin februarie, dar putin.Insa nu au stat. Pentru ca lucrau la terasamentele de la Braila, chiar daca era iarna. Iar la Nadaselu se inoroiau la propriu utilajele astfel o mare parte din forta de munca a fost dusa la Braila.Deci, pana la urma, maxim, poti sa speri, in functie de santier si de antreprenor, la 11 luni pe an. La modul realist ar fi vreo 10 luni in care se poate munci efectiv. Dar daca ai o iarna si o primavara ploioase te duci la 9 luni. Insa nu inseamna fiecare zi din luna. Duminicile nu prea se lucreaza, mai vin si sarbatorile legale si religioase, plus ca isi iau si oamenii concedii. Noi, pana in decembrie 2023, nu avem 16 luni, avem doar 14.Sezonul de constructii incepe de fapt cand se usuca terenul, undeva in mai si se termina in octombrie. Ar fi 7 luni.Bine, poti sa lucrezi la structuri si iarna. Dar ingheata mainile pe armatura, nu ai aceeasi productivitate. Dar degeaba poti tu sa faci armatura daca trebuie de fapt sa asterni asfaltul. Sau degeaba vrei tu sa lucrezi la ...citeste mai departe despre " Cate luni dintr-un an se munceste efectiv la infrastructura in Romania " pe Ziare.com