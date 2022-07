Investitori în criptomonede, rămași cu ochii în soare. Cofondatorii unui fond de hedging, dispăruți fără urmă

Co-fondatorii fondului de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital sunt de negăsit, în timp ce investitorii vor să îşi recupereze banii FOTO Pixabay

Cofondatorii fondului de hedging pentru criptomonede Three Arrows Capital sunt de negăsit, în timp ce investitorii vor să îşi recupereze banii, potrivit documentelor depuse recent în instanţă la New York, transmite CNBC.

Avocaţii care îi reprezintă pe creditori spun că locaţia fizică a lui Zhu Su şi Kyle Davies, care au lansat Three Arrows în 2012, "este în prezent necunoscută", înaintea unei audieri care era programată marţi pentru a discuta următorii paşi în procesul de lichidare.Documentele, depuse vineri seara, susţin, de asemenea, că fondatorii nu au început încă să coopereze cu procesul de lichidare "în nicio manieră semnificativă".Luni, avocaţii au cerut instanţei să păstreze anonimatul identităţii creditorilor.Zhu şi Davies nu au răspuns solicitărilor de comentarii.Three Arrows, cunoscut şi sub numele de 3AC, a gestionat active de aproximativ 10 miliarde de dolari chiar recent, în martie.La 1 iulie, firma a solicitat protecţia împotriva falimentului faţă de creditorii americani din Districtul de Sud din New York, după ce o scădere a criptomonedelor şi prăbuşirea proiectului stablecoin terraUSD (UST) i-au şters activele.Înainte de declararea falimentului, o instanţă din Insulele Virgine Britanice a ordonat lichidarea fondului asediat pentru a-şi plăti datoriile.Acum, 3AC se află în instanţa de faliment, înfruntând creditori furioşi care îşi doresc banii înapoi.Firma globală de consultanţă Teneo a fost angajată pentru a ajuta la gestionarea lichidării, începând cu încercarea de a determina ce a mai rămas.Potrivit documentelor de vineri, Zhu şi Davies, ambii foşti traderi pentru Credit Suisse, au participat săptămâna trecută la o discuţie introductivă pe Zoom, pentru a vorbi despre paşii de bază pentru a-şi păstra activele.Niciunul dintre fondatori nu şi-a pornit aplicaţia şi ambii au rămas muţi pe toată durata, dialogul fiind condus prin consiliere. Avocaţii lor au spus la acea vreme că "au intenţionat să coopereze".În timpul întâlnirii, reprezentanţii care au ajutat la facilitarea lichidării au solicitat acces imediat la birourile 3AC şi la informaţii legate de conturile lor bancare şi portofelele digitale. De vineri, acel acces nu a fost acordat, se arată în dosar.Când lichidatorii fondului au ajuns anterior la biroul 3AC din Singapore, la sfârşitul lunii iunie, în încercare