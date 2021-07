Peste jumatate de milion de romani castiga peste o mie de euro net pe luna. Cei mai multi sunt bugetari

Peste jumatate de milion de romani castiga lunar mai bine de o mie de euro. Cei mai multi dintre acestia lucreaza in administratia publica, in IT si in banci.

Lucratori din 12 sectoare de activitate castiga peste o mie de euro pe luna, iar numarul lor a crescut de aproape sase ori in ultimii cinci ani, potrivit zf.ro.In total, potrivit Institutului National de Statistica, 540.000 de persoane, castiga salarii de cel putin 1.000 de euro net pe luna.Cei mai multi dintre acesti angajati cu salarii de peste 1.000 de euro net lucreaza in administratie publica (39%), servicii IT (27%), banci (12%) si productia de energie electrica si termica (10%).INS a mai aratat recent ca in luna mai 2021, salariul mediu net a fost de 3492 lei, cu 69 lei (-1,9%) mai mic decat in luna aprilie 2021.Concret, castigul salarial mediu nominal net a scazut cu 1,9% in luna mai a acestui an, comparativ cu luna anterioara, la 3.492 lei, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de de 5.695 lei, cu 109 lei (-1,9%) mai mic decat in luna anterioara, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit sursei citate, in luna mai 2021, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in aprilie, ca urmare a acordarii in lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite, de fidelitate ori pentru sarbatorile de Paste), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).Angajarile de personal cu castiguri salariale mai miciDe asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, in unele activitati economice.Datele INS releva faptul ca scaderi semnificative ale castigului salarial mediu net la nivel de sectiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au inregistrat in intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii) - cu 21%, in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), telecomunicatii, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii (intre 14% si 16%) si in extractia minereurilor metalifere, fabricarea autovehi