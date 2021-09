Criza politică trimite leul în derivă. Singura monedă din regiune care a pierdut din valoare în acest an

Leul şi-a accelerat tendinţa de depreciere în ultima săptămână, pe fondul tensiunilor politice interne, şi s-a decuplat de la evoluţiile regionale. Moneda românească este singura din Europa Centrală şi de Est care a scăzut faţă de euro de la începutul acestui an, relevă date analizate de Profit.ro.

Euro a atins noi maxime istorice faţă de leu la fiecare dintre ultimele patru şedinţe de tranzacţionare şi este tot mai aproape de pragul de 5 lei la cotaţia oficială a BNR. Slăbiciunea leului este adâncită de criza politică ce ar putea culmina cu destrămarea alianţei de guvernare, după ce miniştrii USR-Plus au demisionat din Cabinetul Cîţu. “Guvernul premierului Cîţu este aproape de colaps. Acest lucru a cântărit atât asupra monedei, cât şi a obligaţiunilor suverane”, arăta o notă a Erste Research, citată de Profit.ro.Euro a crescut cu circa un sfert de punct procentual faţă de leu în ultima săptămână, în timp ce a fost stabil faţă de zlotul polonez şi coroana cehească şi a scăzut faţă de forintul maghiar cu 0,4%. Forintul este pe o tendinţă clară de apreciere, după ce banca centrală a majorat dobânda-cheie, şi a intrat într-un ciclu de întărire a politicii monetare. Aşteptările analiştilor sunt că şi banca centrală a Poloniei urmează să majoreze dobânda-cheie, deşi guvernatorul Adam Glapinski a declarat recent că nu este cazul.Leul românesc a mers cel mai rău din ECE în acest an – euro a crescut faţă de moneda românească cu aproape 2%, în timp ce a scăzut faţă de zlot cu 1%, cu mai bine de 3% faţă de coroană şi cu peste 4% faţă de forint.Cîțu spune că deprecierea leului nu e legată de criza politicăPremierul Florin Cîțu a declarat vineri, 3 septembrie, că deprecierea monedei naționale nu a fost influențată de criza politică și că leul rămâne una dintre cele mai stabile monede din regiune.„Cursul leu-euro e determinat de piață. Este foarte complicat să spunem că ceea ce se întâmplă astăzi aici are legătură cu cursul. Deprecierea leului începuse înainte de acest eveniment”, a spus Florin Cîțu.„Poate să fie legat de dobânzile foarte mici din piața din România. Dacă ne uităm la dobânzile la credite, acestea scad. Ar trebui să fim foarte atenți ce se întâmplă cu piața internațională. Nu e motiv de îngrijorare. Leul este una din cele mai stabile monede din afara zonei euro”, a ...citeste mai departe despre " Criza politică trimite leul în derivă. Singura monedă din regiune care a pierdut din valoare în acest an " pe Ziare.com