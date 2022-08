Contract de 25 de milioane de euro pentru lotul 1 al Transalpinei de Apuseni. Se caută un constructor care să finalizeze investiția

Autoritățile județene din Alba caută un nou operator economic pentru finalizarea lucrărilor pe lotul 1 al Transalpinei de Apuseni, drumul turistic spectaculos care traversează munții la peste 1.000 de metri altitudine.

Vechiul contract a fost reziliat după ce Societatea de Construcţii Napoca din Cluj-Napoca a intrat în insolvență, iar ulterior nu a mai putut oferi garanția obligatorie prevăzută de legislație, în condițiile falimentului firmei City Insurance.Valoarea estimată a contractului depășește 127 milioane de lei, respectiv mai mult de 25 de milioane de euro. Banii provin din fonduri europene. Potrivit caietului de sarcini, până în prezent pe lotul 1 au fost executate lucrări în procent de aproximativ 29% din valoarea contractului de execuție. Lotul 1 din proiectul de modernizare a DJ 107I are o lungime de 43,51 kilometri.Lucrările în continuare vizează reabilitare părții carosabile prin execuție fundație din balast și piatră spartă și două straturi de mixturi asfaltice; construire/reabilitare poduri și podețe; montare parapeți flexibili pe fundații izolate/adâncite; semnalizare orizontală și verticală; amenajare drumuri laterale; amenajare piste de bicicliști și trotuare, amenajare nouă staţii noi de autobuz etc.Ofertele pot fi depuse până pe data de 22 septembrie 2022. Durata de execuție ar urma să fie de un an de zile. Cea mai optimistă estimare indică finalizarea lucrărilor în prima parte a anului 2024. Consiliul Județean Alba a reziliat contractul pentru lotul 1 în luna mai a acestui an.Motivele rezilierii vechiului contract„În decembrie 2021, antreprenorul principal a intrat sub protecţia legii insolvenţei, fapt care, implicit, a atras după sine complicaţii şi încetinirea ritmului în derularea lucrărilor. La acel moment, modernizarea DJ 107I era unul dintre puţinele, dar şi printre cele mai importante contracte rămase în patrimoniul firmei", au transmis, la momentul respectiv, reprezentanții instituției.Potrivit aceleiași surse, în plus, o dată cu falimentul City Insurance, compania nu a mai reuşit să ofere o garanţie de bună execuţie, aferentă şi esenţială contractului, în cuantum de 10% din valoare.„Nu a fost posibilă nicio altă variantă de garantare, nefiind o opţiune pentru asiguratori în cazul contractelor ce depăşesc şase luni în executare. De asemenea, nu a putut fi pusă în practică reţinerea succesi