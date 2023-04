Cât va dura construcția primilor kilometri din A8. Umbrărescu s-a înscris la licitație, alături de firma-"parazit" care l-a blocat pe A7

Oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au publicat lista societăților care s-au înscris la licitația pentru proiectare și execuție a primilor kilometri din autostrada A8, între Târgu Mureș și Ungheni.

"Capetele" tronsonului montan al autostrăzii A8, Târgu Mureș – Miercurea Nirajului (24,4 kilometri) și Leghin – Târgu Neamț (29,91 de kilometri) au fost scoase la licitația pentru proiectare și execuție pe 5 aprilie, după 2 luni de blocaj generat de solicitările de clarificări depuse de potențialii constructori.Secțiunea 3, Leghin – Târgu Neamț, a avut ca termen de depunere a ofertelor data de 19 aprilie:"Au fost depuse șase oferte pentru proiectarea și execuția Secțiunii 3 a A8 (Leghin-Târgu Neamț)1. Asocierea Danlin XXL SRL - Intertranscom Impex SRL (România);2. Asocierea SA&PE Construct SRL – Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL (România);3. Makyol Insaat Sanayi Turizm VE Ticaret AS (Turcia);4. Mapa Insaat VE Ticaret Anonim Sirketi (Turcia);5. Nurol Insaat VE Ticaret AS (Turcia);6. Tekfen İnşaat VE Tesisat AŞ (Turcia).Câștigătorul contractului va avea la dispoziție 6 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru construcția celor 29,91 de km ai acestei secțiuni.Contractul finanțat din PNRR are o valoare estimată de aproximativ 2 miliarde de lei, fără TVA.Autostrada 8 (Autostrada Unirii) Târgu Mureș – Târgu Neamț va traversa Carpații de la vest la est și va asigura o conexiune modernă între Moldova și Transilvania dar și cu infrastructura rutieră europeană de mare viteză", arată Cristian Pistol, șeful CNAIR, într-o postare pe Facebook.Majoritatea comentatorilor remarcă înscrierea pe listă de ofertanți a firmei constructorului băcăuan Dorinel Umbrărescu, dar și a asocierii Danlin XXL SRL - Intertranscom Impex SRL. Cea din urmă este o societate înregistrată în județul Neamț, fără experiență în construirea tronsoanelor de infrastructură de mare viteză. În schimb, controlează piața din zonei Moldovei cu lucrări de anvergură limitată (în general de reparații și întreținere), dar localnicii se plâng de mari întârzieri și execuții de slabă calitate.Danlin XXL a făcut parte dintr-un consorţiu de firme care a participat la consolidarea podului de peste Siret de la Luţca, județul Neamț, obiectiv care s-a surpat la puţin timp după terminarea lucrărilor, generând revoltă la nivel național.