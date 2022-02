Lista companiilor internaționale cu expunere în Rusia. Se pregătesc pentru sancțiunile occidentale

Companiile internaţionale cu expunere în Rusia se pregătesc pentru noile sancţiuni occidentale după invazia Ucrainei de către Moscova. Iată o listă publicată de Reuters cu câteva dintre aceste companii, în funcţie de regiune:

Companii europeneBASFProducătorul german de produse chimice deţine Wintershall Dea, unul dintre susţinătorii financiari ai gazoductului Nord Stream 2, împreună cu grupul de investitori LetterOne, al miliardarului rus Mihail Fridman. BASF mai spune că generează 1% din vânzările grupului din Rusia.BPCompania petrolieră britanică BP, care este cel mai mare investitor străin din Rusia, a declarat duminică că intenţionează să renunţe la participaţia de 19,75% la gigantul petrolier Rosneft, în urma invadării Ucrainei de către Rusia, marcând un sfârşit brusc şi costisitor al activităţii sale în Rusia din ultimii 30 de ani. De asemenea, grupul deţine participaţii în alte câteva proiecte de petrol şi gaze din Rusia.COCA-COLA HBCCompania listată la Londra îmbuteliază Cola pentru Rusia, Ucraina şi o mare parte din Europa Centrală şi de Est. Ea numără Rusia printre cele mai mari pieţe ale sale şi are 7.000 de angajaţi acolo.DANONEProducătorul francez de iaurt Danone controlează marca rusă de lactate Prostokvanhino şi obţine 6% din vânzările totale în această ţară.ENGIECompania franceză de gaze este unul dintre cei cinci co-finanţatori ai proiectului rus Nord Stream 2.ECHINORCompania norvegiană Echinor deţine participaţii minoritare în trei zăcăminte petroliere ruseşti.GENERALIGenerali, cel mai mare asigurător din Italia, deţine o participaţie minoritară în asigurătorul rus Ingosstrakh.HEIDELBERGCEMENTCompania germană are trei fabrici în Rusia, despre care spune că nu exportă în afara ţării.MAIRE TECNIMONTGrupul italian de inginerie Maire Tecnimont are un portofoliu de comenzi în Rusia de 1,5 miliarde de euro (1,68 miliarde de dolari), reprezentând 17% din portofoliul total de comenzi. Recent, a câştigat un proiect de la grupul rus Rosneft pentru a construi un complex VGO de hidrocracare în Ryazan.METRORetailerul german Metro are aproximativ 10.000 de angajaţi în Rusia, unde deserveşte aproximativ 2,5 milioane de clienţi şi operează 26 de magazine în Ucraina.NESTERafinăria finlandeză NESTE se bazează pe Rusia pentru două treimi din necesarul său de ...citeste mai departe despre " Lista companiilor internaționale cu expunere în Rusia. Se pregătesc pentru sancțiunile occidentale " pe Ziare.com