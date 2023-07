Listarea Hidroelectrica, cel mai așteptat moment bursier al ultimilor ani: ”Astăzi este o zi istorică pentru Bursa de Valori Bucureşti”

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, a declarat miercuri că listarea Hidroelectrica este cel mai aşteptat moment bursier al ultimilor ani la Bucureşti şi o realizare remarcabilă pentru ţara noastră, pentru piaţa de capital şi pentru industria energetică. Astăzi este o zi istorică pentru Bursa de Valori Bucureşti, este ziua în care compania Hidroelectrica intră la tranzacţionare şi stabileşte, astfel, un nou record pentru oferta publică iniţială la bursa românească, a mai spus fostul premier.

El a vorbit şi despre rezultatele financiare remarcabile de anul trecut ale Hidroelectrica, venituri de peste 9 miliarde de lei şi profituri de peste 4 miliarde de lei, precum şi planuri mari de investiţii, estimate la peste 7 miliarde de euro până în 2030.”Astăzi este o zi istorică pentru Bursa de Valori Bucureşti. Este ziua în care compania Hidroelectrica intră la tranzacţionare şi stabileşte, astfel, un nou record pentru oferta publică iniţială la bursa românească. Se încheie, astfel, procesul de listare al Hidroelectrica, o decizie corectă şi oportună, la care sunt foarte mândru că am putut contribui împreună cu alţi colegi din Guvern, în perioada în care am fost premier”, a spus Nicolae Ciucă.Preşedintele Senatului a arătat că ”cea mai mare companie cu capital majoritar de stat din România şi cea mai profitabilă companie din ţara noastră primeşte astfel noi oportunităţi pe piaţă şi noi finanţări şi Bursa de Valori Bucureşti se consolidează, reafirmând astfel vitalitatea pieţei de capital din România”.”Listarea Hidroelectrica, cel mai aşteptat moment bursier al ultimilor ani la Bucureşti, este o realizare remarcabilă pentru ţara noastră, pentru piaţa de capital şi pentru industria energetică. Se prezintă astfel în faţa investitorilor o companie care a dovedit în ultimii ani, fără nicio îndoială, că poate sta alături de marile companii internaţionale din sectorul energetic”, a afirmat Ciucă, el felicitând echipa care a făcut posibilă această listare în integralitatea sa.Preşedintele PNL a menţionat că această listare reprezintă rezultatul unui efort colectiv iar acţionarii au fost ”pilonii pe care s-a realizat această listare, iar consultanţii şi consorţiul de bănci au adus expertiză şi ghidare strategică, asigurând succesul listării”.”În tot acest proces, autorităţile şi instituţiile de supraveghere au fost parteneri esenţiali, oferind un cadru legislativ adecvat şi sprijinind dezvoltarea sectorului energetic”, a precizat el, arătând că evenimentul bursier este o ”probă clară că economia românească se deschide mai mult către piaţă şi către investitori, că integrează tot mai clar principiile liberei concurenţe care aduce dezvoltare. Ne uităm la rezultatele financiare remarcabile de anul trecut ale Hidroelectrica, venituri de peste 9 miliarde de lei şi profituri de peste 4 miliarde de lei, dar vedem şi planuri mari de investiţii, estimate la peste 7 miliarde de euro până în 2030. Vedem o companie cu o poziţie extrem de solidă pe piaţa românească şi cu potenţial de extindere la nivel regional. Vedem, de asemenea, direcţii extrem de încurajatoare pentru dezvoltarea companiei, în zona investiţiilor verzi, a producţiei de energie din surse regenerabile, dar şi pătrunderea cu succes pe piaţa de retail din energie, ca sector strategic pentru companie”, a spus liderul PNL.Nicolae Ciucă a arătat că avem în Hidroelectrica o companie de elită, clădită pe munca mai multor generaţii de români, o companie care a ştiut să crească odată cu România, să se transforme, să se adapteze şi, bineînţeles, să se modernizeze.”Marile companii de stat sunt o mândrie pentru toţi românii, iar aici mândria este cu atât mai mare cu cât Hidroelectrica este o companie extrem de profitabilă. Profitabilitatea şi perspectivele ei fac această companie atractivă pe termen lung, iar investitorii înţeleg foarte bine acest lucru. Subliniez că listarea Hidroelectrica la bursă este rezultatul unei viziuni a prosperităţii pentru România şi pentru români, al unei abordări liberale, pro-capitaliste, a economiei româneşti. Succesul listării la bursă va fi, cu siguranţă, doar începutul. Sunt convins că echipa Hidroelectrica va continua să dezvolte şi să diversifice afacerile, să exploreze noi oportunităţi şi să contribuie la creşterea durabilă a economiei româneşti. Reafirm, în final, angajamentul ferm al actualei coaliţii, şi aici sunt convins că sunt în asentimentul domnului prim-ministru, pentru dezvoltarea României şi prosperitatea românilor. Continuăm să susţinem realizarea investiţiilor majore care vor aduce creştere economică, stabilitate şi condiţii de trai mai bune pentru români”, a menţionat preşedintele Senatului.Nicolae Ciucă a relatat şi un fragment din prima întâlnire cu guvernatorul BNR, de la finele anului 2021, când a preluat guvernarea şi când au vrut împreună să analizeze ce pot face pentru ca ţara să poată să treacă prin situaţia de criză pe care o anticipau şi pe care o vedeau cu toţii.”Atunci a fost un angajament de ambele părţi, domnule guvernator. Dumneavoastră aţi zis – domnule prim-ministru, aduceţi bani din fonduri europene, aduceţi bani din investiţii străine, eu mă angajez să menţinem echilibrul cursului şi, nu uitaţi, trebuie să finalizăm procesul de listare al companiei Hidroelectrica la bursă. Ulterior, am avut o întâlnire cu conducerea Bursei de Valori Bucureşti, domnul Hanga. Vă mulţumesc pentru că a fost un angajament al întregii echipe şi iată, astăzi, după mai bine de un an şi jumătate, reuşim să fim împreună şi să ne bucurăm de acest succes pentru România! Vă mulţumesc şi vă sunt recunoscător pentru sprijinul acordat! Îi felicit pe toţi cei implicaţi în acest proces, care nu s-a întâmplat într-un an şi jumătate, s-a întâmplat cu mai mult timp în urmă dar, iată, s-a finalizat. Îl felicit şi de domnul prim-ministru pentru că are de aici înainte un instrument cu care poate să gestioneze în continuare trendul de creştere economică al României”, a declarat Nicolae Ciucă în final.Isărescu: ”Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii”Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti că mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti.“Chiar în această sală, în noiembrie 1995, a reînceput activitatea la Bursa de Valori din Bucureşti. Noi suntem onoraţi să găzduim evenimentul prilejuit de listarea la Bursă a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică, principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Cea mai mare listare la Bursă chiar în această sală. Listarea la Bursă, cea mai mare din istoria Bursei de Valori din Bucureşti, reprezintă, spunem noi, un efort de echipă pe parcursul mai multor ani. Impactul activităţii companiei este mult mai mare, fiind reflectat zilnic în lanţul de furnizori şi clienţi, în vieţile beneficiarilor persoane fizice. Mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti şi societăţii româneşti în general”, a declarat, miercuri, Mugur Isărescu.El a precizat că, la 28 de ani de la reînfiinţare, Bursa de Valori Bucureşti îşi dă examenul de maturitate.“În urmă cu mai mult de aproape 30 de ani, pornind de la zero, companiile româneşti listate în prezent la Bursa de Valori din Bucureşti au acum o capitalizare cumulată de aproximativ 42 de miliarde de euro, o cifră prin sine impresionantă. Creşterea poate fi mai puţin rapidă de când am fi dorit noi, noi, cei care am participat atunci, în 95, la inaugurarea Bursei, am fi vrut să ne dezvoltăm mai repede, să mergem mai repede. Această creştere însă a fost continuă şi a marcat o consolidare treptată. Banca Naţională a României, ca prim partener al Bursei de Valori şi găzduitor al Bursei de Valori, pune mare preţ nu numai pe dezvoltarea rapidă, dar pe o abordare chibzuită, sustenabilă, pe termen lung. Astăzi, la 28 de ani de la reînfiinţare, având în vedere această dezvoltare sustenabilă, dar şi aceasta listare record pentru zona noastră, eu spun următoarele lucruri: Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate", a explicat guvernatorul Băncii Naţionale a României.Isărescu a mai declarat că Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii."Ancorarea finanţării la nivelul României pe doi piloni, cel bancar şi cel al pieţei financiare bursiere cred eu că nu poate aduce decât avantaje atât pe termen scurt, cât şi pe mediu şi lung. Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid al întreprinderilor", a mai transmis guvernatorul BNR.