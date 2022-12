Lotul de autostradă vital ajuns la un progres fizic consistent. "Are peste 30 de kilometri și croșetează prin zone mlăștinoase" VIDEO

Specialiștii de la Asociația Pro Infrastructură au analizat unul dintre tronsoanele de autostradă în construcție care va ajuta la legarea a două provincii istorice ale României peste munții Carpați.

Este vorba despre secțiunea 5 - Pitești-Curtea de Argeș - a tronsonului Pitești-Sibiu a autostrăzii A1. Viitoarea secțiune de autostradă are o lungime de 30,35 de kilometri, iar ordinul de începere a lucrărilor a fost emis de CNAIR pe data de 1 septembrie 2021.În cele 15 luni scurse de la înființarea șantierului, proiectul a ajuns la un progres fizic estimat de Asociația Pro Infrastructură de 26-28%.Antreprenorul responsabil cu lucrările, firma italiană WeBuild, are 4 ani la dispoziție să predea la cheie secțiunea de autostradă.La 1 noiembrie 2022, CNAIR estima oficial un stadiu al lucrărilor de 23,7%. O lună mai târziu, expertiza privată a asociației menționate estima un maxim de 28%, de unde rezultă un progres lunar de aproximativ 4%. Ritmul acesta al lucrărilor s-a menținut în ultimele luni, potrivit hărții interactive. Dacă cei de la WeBuild reușesc să-l păstreze până la final, ar putea termina lotul, în mod ideal, la mijlocul anului 2024. Altfel, termenul prevăzut în contract este toamna anului 2025."Într-adevăr, lotul nu este ușor. Are peste 30 de kilometri și, deși nu traversează un relief accidentat, traseul croșetează prin zone mlăștinoase și/sau inundabile pe lângă acumulările de pe Argeș. Asta se traduce în terasamente (ramblee) foarte înalte, podețe fără număr și peste 5 kilometri de poduri și viaducte pe autostradă (nu socotim pasajele peste A1 și pe cele din nodurile rutiere).Una peste alta, un an mediocru pe acest șantier. Sperăm că 2023 le va aduce o viteză în plus celor de la WeBuild, mai ales în perspectiva startului pe Secțiunea 3 Sibiu-Pitești, cel mai mare contract pe care CNAIR l-a atribuit prin licitație în istoria sa: 5,32 miliarde lei pentru 37,4 km. CNAIR promite că emite ordinul de începere în februarie 2023, antreprenorul având la dispoziție 12 luni de proiectare și 45 de execuție.Da, ceva nu se leagă: 48 de luni pe 30,35 km relativ simpli și doar 45 pe 37,4 km prin creierii munților. Nu ne puneți să vă explicăm "logica" responsabililor CNAIR.Cert este că italienii de la WeBuild au mult de tras pe cei aproape 68 de kilometri de pe coloana vertebrală a infrastructurii rutiere din România.