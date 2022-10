Șansa istorică a Bucureștiului: semicercul sud al autostrăzii de centură, inaugurat integral în 2023. Există o problemă VIDEO

Membrii Asociației Pro Infrastructura au analizat ritmul de lucru pe lotul 3 al Autostrăzii A0 Sud.

Concluzia, la capătul filmării tuturor celor 17,965 kilometri dintre A1 și DN6, este că șantierul "înaintează greu, foarte greu și deloc".Teoretic, dacă sectorul investigat ar fi realizat în ritm normal, partea sudică a autostrăzii Bucureștiului ar putea fi inaugurată integral în 2023, fapt care ar duce la premiera istorică de a avea o șosea de mare viteză care să evite Capitala și să lege, în același timp, A1 de A2.Pro Infrastructura a realizat o hartă interactivă în care se poate observa progresul tuturor segmentelor și, în același timp, termenele estimate pentru finalizare."Constructorul grec (Aktor) pur și simplu nu reușește să se mobilizeze corespunzător, lucrând haotic, cu mari sincope în aprovizionarea cu materiale.Nici din birou nu s-a descurcat bine: are ordin de începere aferent proiectării din 23.05.2019, dar a acumulat întârzieri majore de aproximativ un an și a încasat penalizări, proiectul pentru eliberarea autorizației de construire (PAC) fiind aprobat abia în 11.06.2021 pe baza căruia a primit AC în 01.07.2021.Nu e de mirare că șantierul a ajuns la un stadiu fizic de 15-18% la un an de la emiterea ordinului de începere lucrări din 25 octombrie 2021.Noi tot sperăm ca antreprenorul să se trezească, să-și aducă aminte că are termen contractual 30 de luni să pună autostrada în teren și să NU aplice regula de trei simplă: 20% într-un an, restul de 80% în 4 ani!Este absolut evident că grecii vor rata inaugurarea în 2023 și, dacă nu se trezesc din amorțeală, au șanse să rateze și 2024", au scris cei de la Pro Infrastructură pe Facebook.