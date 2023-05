Când se deschide al treilea magazin IKEA din România. Anunțul făcut de suedezi

Retailerul de mobilă suedez IKEA pregătește inaugurarea celui de-al treilea magazin din rețeaua sa, în România.

A treia unitate IKEA din România se va inaugura în localitatea Dumbrăvița din apropierea Timișoarei pe 8 iunie 2023. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa de sud-est (IKEA SEE) atât prin standardele de construcție, cât și prin operațiunile de business, scrie adevarul.ro, care citează un comunicat al companiei.IKEA Timișoara – care se află la intrarea în oraș, pe un teren care aparține de comuna Dumbrăvița, va fi cel de-al treilea magazin al companiei în România și primul în partea de vest a țării.Deschiderea noului magazin este o etapă importantă atât pentru IKEA România, cât și pentru IKEA SEE, și un pas esențial pentru ca serviciile și gama de produse ale brandului să fie mai accesibile pentru locuitorii din Timișoara și din județele învecinate.„Suntem foarte bucuroși să anunțăm faptul magazinul IKEA Timișoara este pregătit pentru a întâmpina primii clienți pe 8 iunie. Este un moment deosebit de important pentru noi. Noul magazin aduce investiții de peste 60 de milioane de euro pe piața locală și reflectă dorința noastră de a le oferi locuitorilor din partea de vest a țării un magazin de înaltă calitate și o experiență IKEA completă. Ne propunem să le oferim clienților noștri posibilitatea de a duce o viață mai bună, mai plăcută și mai sustenabilă acasă, într-un mod cât mai accesibil", a declarat Nicoletta Muscinelli, Market Manager, IKEA Timișoara.Magazinul are o suprafață de 26.000 de metri pătrați și va oferi o gamă largă de 8.300 de produse de amenajare a locuinței, cu design, funcționalitate și calitate deosebite, la prețuri accesibile. Cu ajutorul experților în design de la IKEA, viitorii clienți ai magazinului IKEA Timișoara se vor putea bucura din plin de locuințele lor.