Mai rezistă economia? România începe a doua parte a anului cu un comerț cu amănuntul în suferință

Cifra de afaceri în comerțul cu amănuntul a scăzut în iulie 2023, în comparație cu luna precendentă.

Este a doua contracție lunară consecutivă, după prăbușirea consemnată în iunie 2023 față de luna mai a acestui an.În același timp, evoluția anuală a cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul în iulie 2023 este pozitivă dar subunitară, fiind departe de ritmul de creștere care a adus o contribuție importantă la avansul Produsului Intern Brut.Două luni consecutive pe minusPână în 2023, țara noastră a fost campioana absolută în Uniunea Europeană a comerțului cu amănuntul, asimilat consumului domestic, în ultimii șapte ani.Trebuie arătat că industria contribuie în România la formarea PIB mai puțin decât comerțul, iar o evoluție modestă a volumului comerțului cu amănuntul se va reflecta în evoluția PIB, în condițiile în care consumul intern este motorul economiei.Luna iulie a acestui an a adus o contracție cu 0,2% a volumului comerțului cu amănuntul în România, în comparație cu mai 2023, potrivit Eurostat.Evoluția din iulie vine peste reducerea puternică, minus 1,9%, înregistrată în iunie 2023 în comparație cu luna mai a acestui an, dar și după șocul de minus 2,7% consemnat în aprilie față de martie.Toate acestea în condițiile în care măsurile de austeritate discutate de Guvern în ultima perioadă nici nu au fost puse încă în aplicare.Explozia prețurilor din 2022 și scăderea puterii de cumpărare a populației nu au rămas însă fără urmări la nivelul consumului domestic, a cărui deteriorare se va repercuta în creșterea economică.Tendință de frânare puternicăÎn comparație cu iulie 2022, volumului comerțului cu amănuntul a crescut în iulie 2023 cu 0,9%, mai puțin și decât evoluția anuală neconvingătoare din precedentele două luni.Astfel, în iunie și mai 2023 creșterea anuală (raportată la aceleași luni din 2022) a fost de 1,7% și 3,2%, la jumătate din ritmul anual cuprins de obicei între 5% și 7% cu care obișnuise România, până să apară în acest an primele semne de slăbicune, în februarie (+3,1%), apoi reculul din aprilie (minus 0,6%).În România, comerțul cu amănuntul a înregistrat în aprilie 2023 prima evoluție negativă anuală înregistrată din mai 2020, când s-a prăbușit pe fondul restricților impuse de pandemia de coronavirus.Se poate face deja remarcată o tendință de frânare puternică, pe date anuale, a comerțului cu amănuntul, care nu are cum să aducă repercusiuni negative în evoluția PIB.Perioada ianuarie - iulie 2023Potrivit Institutului Național de Statistică, în perioada ianuarie – iulie 2023 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 2,6%, comparativ cu intervalul de timp similar din 2022.Evoluția vine ca urmare a creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+4,1%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,1%).Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 1,4%.