Prețul gigacaloriei crește în 2023, în Capitală: ”Va fi în jurul sumei de 1.100 de lei”. Cât vor plăti bucureștenii din tariful final

Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat ca pretul gigacaloriei va ajunge in 2023 in jurul sumei de 1.100 de lei.

Dan a mentionat ca, daca in 2022 tariful gigacaloriei a fost de 860 de lei, iar cetatenii au platit 160 de lei si primaria a achitat diferenta de 700 de lei, in 2023 bucurestenii vor achita 350 de lei, iar municipalitatea 750 de lei.Nicusor Dan a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca pentru bucuresteni iarna aceasta este mai buna decat ultimele doua, din punctul de vedere al incalzirii, deoarece se inregistreaza mai putine pierderi pe retea."Ca sa faci ca oamenii sa aiba caldura si apa calda - si acum se simte ca iarna asta e mai buna decat iarna trecuta si e mult mai buna decat acum doua ierni -, ca sa faci asta trebuie sa pui bani. Si noi am pus bani, am si majorat contributia pe care bucurestenii o pun din acesti bani, fiind in continuare printre orasele in care locuitorii platesc cel mai putin pe termie. (...) Sunt avariile care sunt generate de niste populisti care nu au alocat banii necesari la momentul potrivit, ani de zile, sunt avarii pe care le remediem, pe care le-am remediat in parte in ultimii doi ani si e mai bine decat iarna trecuta. Parametrul cel mai clar pentru calitatea serviciului este cata apa se pierde. Se pierde mai putina apa procentual decat in luna similara a anului trecut si mai putina decat in luna similara de acum doi ani", a explicat primarul Capitalei.El a precizat si de ce unii bucuresti au mai putina caldura in casa."E o chestiune de fizica. Azi e bine. Daca va uitati azi pe graficul pe harta de termoficare, o sa vedeti ca sunt putine probleme. (...) Datele pe care dumneavoastra le primiti sunt date exacte. Sunt persoane care sunt afectate de avarii si sunt persoane, mult mai multe, 95, 96, 97 la suta dintre bucuresteni, care nu au problemele astea. (...) Pentru ca e nevoie de mai multa caldura si aceea care ajunge nu ajunge.Asta e simplu, e fizica. Cand este cald afara se pierde, dar cea care nu se pierde si ajunge e suficienta. Cand este frig afara tot se pierde, dar cea care care ajunge nu ajunge la toata lumea. Acei oameni trebuie sa se gandeasca la primarii care ani de zile nu au facut nimic in directia asta. In sfarsit, avem o abordare sistematica, in sfarsit dam bani, in sfarsit ne-am apucat de lucrari pentru ca ei sa nu mai