Industria română ”lovită” de creșterea prețurilor. Lista principalelor majorări

Preturile productiei industriale (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 46,6% in mai 2022, fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS).

In luna mai 2022, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,5% fata de luna aprilie 2022.Potrivit sursei citate, la nivelul pietei interne, indicele preturilor productiei industriale a inregistrat o crestere de 0,47% in mai, fata de aprilie 2022, respectiv o crestere de 59,19% in comparatie cu luna mai a anului trecut.De asemenea, in ceea ce priveste piata externa, majorarile de preturi au fost de 3,76% (fata de aprilie 2022) si de 25,12% (fata de mai 2021).Pe marile grupe industriale, in mai 2022, fata de luna similara din 2021, cele mai importante cresteri ale preturilor productiei industriale au fost consemnate in: industria energetica (+129,80%), industria bunurilor intermediare (+34,41%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+17,61%), industria bunurilor de capital (+10,67%) si industria bunurilor de uz curent (+15,43%).Raportat la perioada de referinta, datele INS releva faptul ca, pe sectiuni de activitate, preturile au crescut in: productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, cu 135,73%; industria extractiva (+116,45%); industria prelucratoare (+27,71%) si distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+15,22%). ...citeste mai departe despre " Industria romana "lovita" de cresterea preturilor. Lista principalelor majorari " pe Ziare.com