Marea Britanie, lovitură puternică pentru Putin: Gaură uriașă pentru economia Rusiei, după tăierea importurilor Moscovei

Invazia Ucrainei declanșată de Putin în 24 februarie 2022 a condus la sancțiuni puternice din partea Occidentului împotriva Rusiei, iar Marea Britanie a dat una dintre cele mai mari lovituri Moscovei.

Astfel, Londra a redus masiv importurile din Rusia, care au scăzut cu aproape 90% în luna mai 2022, la cel mai scăzut nivel din ultimii 21 de ani, iar gaura din economia Kremlinului a ajuns la peste 10 miliarde de lire sterline, în ultimul an, numai în energie.Valoarea importurilor Marii Britanii din Rusia au ajuns la 206 milioane de lire sterline în luna mai 2022, cu o scădere de 16% față de luna aprilie, când a fost de 244 de milioane de lire sterline, potrivit Independent.Importurile britanice din Rusia au fost cu aproape 90% mai mici în mai decât în februarie 2022, ultima lună neafectată de atacul Kremlinului asupra Ucrainei.Putin vrea să paralizeze NATO fără să tragă niciun glonț: Planul ascuns al RusieiÎnsă, scăderea din luna mai 2022 a importurilor de energie ale Marii Britanii din Rusia, raportată la ultimul an, a fost una uriașă, de 10,2 miliarde de lire sterline (coborând cu 68%, de la 15 miliarde de lire sterline la numai 4,8 miliarde de lire sterline, în mai 2022, pentru ultimul an), ceea ce înseamnă o gaură importantă pentru economia Moscovei.Importurile de petrol britanice din Rusia au scăzut la 0 lire sterline în luna mai 2022, de la 59 de milioane de lire sterline în aprilie și 99 de milioane de lire sterline în februarie. Importurile de produse chimice anorganice și cereale au fost printre alte 19 categorii care au scăzut la zero în mai.Economia Rusiei nu a căzut încă: Cel mai rău lucru urmează să vină pentru PutinEuropa, Statele Unite și aliații lor au impus o serie de sancțiuni masive Rusiei după ce Vladimir Putin a ordonat invazia Ucrainei, la sfârșitul lunii februarie. Acestea au însemnat lovituri puternice pentru economia Rusiei.Centrul de cercetare pentru energie și aer curat a anunțat pe 12 iunie un al doilea raport privind importurile de energie din Rusia de la invazie. Acesta a constatat că, în primele 100 de zile de război, Rusia a exportat de 93 de miliarde de euro combustibili fosili, din care de 57 de miliarde de euro în Uniunea Europeană.China a fost cea mai mare destinație a exporturilor Rusiei (12,6 miliarde de euro), urmată de Germania, Italia și Țările de Jos, pe când Marea Britanie a fost a 17-a cea mai mare desti ...citeste mai departe despre " Marea Britanie, lovitură puternică pentru Putin: Gaură uriașă pentru economia Rusiei, după tăierea importurilor Moscovei " pe Ziare.com