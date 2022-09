Ce ne-a învățat marea criză economică. Lecțiile care sunt de folos și astăzi

Cei care au trecut prin marea criza economica au fost nevoiti sa faca mai mult decat sa economiseasca si sa reduca din cheltuieli.

Desi temerile privind o recesiune economica de amploare s-au mai atenuat putin, situatia economica este in continuare departe de a fi stabila la nivel global.Desi nu ne apropiem de criza economica globala din timpul Marii Depresiuni, nu exista nicio indoiala ca ne indreptam catre vremuri tulburi. Tocmai din acest motiv este un moment bun sa ne amintim cateva lectii de baza invatate in urma marii crize economice, care se aplica si astazi si sunt foarte utile, potrivit lifehacker.com.Toata lumea stie elementele de baza, ca de exemplu evitarea acumularii datoriilor si existenta unor economii pentru zile mai rele, dar cei care s-au confruntat cu un colaps financiar la nivel mondial au cateva sfaturi mai putin obisnuite.Fii pregatit sa te muti, poate sa devina necesarPe masura ce economia s-a prabusit in anii 1930, o seceta a afectat Vestul Mijlociu, rezultand ceea ce este cunoscut sub numele de "Dust Bowl" (n.r. - perioada cu furtuni puternice de nisip). Fermierii au ajuns rapid sa nu mai aiba din ce sa traiasca, determinand una dintre cele mai mari schimbari ale populatiei din istoria Americii. Oamenii disperati au impachetat si au fugit, cautand de lucru.Situatia este diferita astazi, munca la distanta fiind deja comuna, dar asta nu inseamna ca ar trebui sa ramaneti neaparat acolo unde sunteti. Daca va mutati intr-un loc unde costul vietii este mai mic, acest lucru se va reflecta asupra veniturilor. Este adevarat ca, in continuare, zonele metropolitane ofera mai multe oportunitati de angajare. Descoperirea unui echilibru intre costul traiului si posibilitatile economice si profesionale reprezinta o provocare.Fii atent la fiecare banutAcesta a fost o lectie a marii crize economice: chiar si o suma mica pusa de-o parte poate face diferenta intr-o criza. Si astazi rezervele sunt mai importante decat ne dam seama. Exista instrumente bancare prin care fiecare rest rezultat din diferite achizitii poate fi investit automat.Invata sa gatestiUnor oameni pur si simplu nu le place sa gateasca, insa acest obicei reduce considerabil sumele alocate lunar pentru alimente. Nu numai ca mesele vor fi mai sanatoase pentru ca stiti exact din ce a fost preparata man ...citeste mai departe despre " Ce ne-a invatat marea criza economica. Lectiile care sunt de folos si astazi " pe Ziare.com