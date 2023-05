De când se va putea circula cu metroul până la Aeroportul Otopeni. Anunțul ferm al directorului Metrorex

Contractul ”Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă” - Magistrala 6 - 1 Mai-Otopeni a fost semnat, marţi, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, valoarea acestuia fiind de peste 1,2 miliarde de lei fără TVA. Finalizarea Magistralei 6 este programată pentru 2027.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment, a declarat că este convins că acest proiect va fi unul de succes."Sunt convins că acest proiect va fi unul de succes. Aşa cum ştiţi, tot ce ţine de M6, prima secţiune, probabil undeva în luna iunie se va da ordinul de începere de lucrări, execuţia efectivă, fiindcă s-a încheiat partea de proiectare, deci undeva în luna iunie vom avea partea de execuţie pe primul tronson, cel care este finanţat, astăzi când vorbim, din POIM şi va fi fazat pe POT. Eu sper ca tot ceea ce am încercat de un an de zile, şi anume transferul acestei secţiuni de pe POIM sau POT pe PNRR, să se şi întâmple şi semnalele sunt pozitive şi la ultima şedinţă de Guvern domnul ministru Boloş m-a asigurat că una din schimbările deja acceptate de Comisia Europeană în PNRR este acest schimb între M4 şi M6", a explicat ministrul Transporturilor.El a adăugat că acest contract semnat, marţi, va lega staţia Tokyo de Aeroportul Otopeni."Al doilea tronson. Are o durată, acest contract, de 48 de luni. De asemenea, tot şase staţii, ca şi primul tronson şi care va lega staţia Tokyo de Aeroportul Otopeni. Eu consider că o capitală şi noi considerăm că o capitală europeană, aşa cum este Bucureştiul, nu poate să nu aibă o legătură cu oraşul, în speţă cu centrul Bucureştiului, să lipsească de fapt o legătură cu metroul. De aceea acest proiect îl considerăm extrem de important. Finanţare există pe ambele tronsoane, constructorii şi pe primul tronson şi pe al doilea au experienţa necesară în a face aceste proiecte", a mai explicat ministrul Transporturilor.Prezent în conferinţa de presă, directorul Metrorex, Mariana Miclăuş, a fost întrebat când va ajunge metroul la Aeroportul Otopeni."Doresc să precizez că acest contract are o durată de 48 de luni de la semnare, cu o perioadă de proiectare, de asemenea, pentru lotul 1 proiectare şi execuţie lucrări de structură de rezistenţă, perioada de execuţie este tot de 48 de luni.