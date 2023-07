Cum poate fi oprit traficul la vamă și costurile ascunse ale coletelor internaționale. Reforma vamală a Comisiei Europene

O delegaţie a Ministerului Finanţelor condusă de ministrul Marcel Boloş a participat la reuniunea Consiliului Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), desfãşuratã la Bruxelles.

Printre lângă temele-cheie de pe agendă, precum reformele structurale, politica fiscală, coordonarea economică sau pieţele financiare, pe agenda ECOFIN s-a aflat şi Reforma Vamalã, cel mai ambițios proiect de acest fel de la înfiinţarea Uniunii Vamale în 1968, conform Mediafax.Dacă va intra în vigoare, reforma se va implementa gradual în tot blocul comunitar, inclusiv la punctele vamale românești, pe o perioadă de 10-15 ani. Noul cadru legal va presupune unificarea platformelor informatice sub o singură autoritate vamală, utilizarea inteligenței artificiale în transparentizarea și eficientizarea controalelor vamale, precum și politici stricte pentru aplicarea TVA în comerțul electronic internațional.„România susţine principalele obiective ale reformei, în principal înfiinţarea Autorităţii Vamale a UE şi a Centrului de date vamale a UE”, a declarat Marcel Boloş, ministrul Finanţelor pe 18 iulie.În mai, Comisia Europeană a prezentat propuneri pentru reforma vamală a UE, potrivit unui comunicat oficial.Măsurile propuse sunt menite să simplifice procesele vamale pentru afaceri, în special pentru cei mai de încredere comercianți. Adoptând transformarea digitală, noul cadru de reglementare își propune să simplifice procedurile vamale stufoase, înlocuind declarațiile tradiționale cu o abordare mai inteligentă și bazată pe date pentru supravegherea importurilor. În același timp, autoritățile vamale vor avea instrumentele și resursele necesare pentru a evalua și opri importurile care prezintă riscuri reale pentru UE, cetățenii săi și economia sa.Ce presupune Reforma Vamală a Comisiei EuropeneOficialii europeni au explicat faptul că proiectul răspunde presiunilor actuale sub care operează Vama UE, inclusiv o creștere semnificativă a volumelor de comerț, în special în comerțul electronic, o creștere rapidă a numărului de standarde UE care trebuie verificate la frontieră și realități geopolitice în schimbare și crize.Unul din aspectele clarificate pentru îmbunătățirea funcționării vămilor europene se referă la simplificarea cerințele de raportare vamală pentru comercianți. Proiectul de lege prevede oferirea unei singure interfață UE și facilitând reutilizarea datelor de către operatori. În acest fel, contribuie la îndeplinirea obiectivului președintei von der Leyen de a reduce procesele greoaie de gestionare a traficului vamal cu 25%, fără a afecta obiectivele politicii conexe.O nouă Autoritate Vamală a UE va supraveghea un Hub de Date Vamale al uniunii, care va acționa ca motorul noului sistem. În timp, Hub-ul de date va înlocui infrastructura IT vamală existentă din statele membre ale UE, economisind până la 2 miliarde de euro pe an în costuri de operare, estimează specialiștii europeni.O nouă colaborare cu mediul de afaceri. În Uniunea Vamală a UE reformată, companiile care doresc să aducă bunuri în UE vor putea înregistra toate informațiile despre produsele și lanțurile lor de aprovizionare într-un singur mediu online: noul Hub de Date Vamale al UE.Companiile vor interacționa doar cu un singur portal când își transmit informațiile vamale și vor trebui să transmită datele o singură dată pentru mai multe expedieri. În unele cazuri, unde procesele și lanțurile de aprovizionare sunt complet transparente, cei mai de încredere comercianți (comercianții ‘Trust and Check') vor putea elibera bunurile lor în circulație în UE fără nicio intervenție activă vamală. Categoria ”Trust and Check” consolidează deja programul de Operatori Economici Autorizați (AEO) pentru comercianții de încredere. Această nouă colaborare cu mediul de afaceri este un prim pas în lume, spune comunicatul Comisiei.Abordarea controalelor vamale. Noul sistem propus va oferi autorităților vamale o vedere de ansamblu a lanțurilor de aprovizionare și a proceselor de producție ale bunurilor care intră în UE. Toate statele membre vor avea acces la date în timp real și vor putea să strângă informații pentru a răspunde mai rapid, mai coerent și mai eficient la riscuri.Inteligența artificială va fi utilizată pentru a analiza și monitoriza datele și pentru a prevedea problemele înainte ca bunurile să înceapă chiar călătoria lor către UE. Acest lucru va permite autorităților vamale UE să-și concentreze eforturile și resursele acolo unde sunt cel mai necesare: pentru a opri bunurile nesigure sau ilegale să intre în Uniune și pentru a respecta numărul tot mai mare de legi UE care interzic anumite bunuri care merg împotriva valorilor comune ale UE - de exemplu, în domeniul schimbărilor climatice, defrișărilor, muncii forțate, pentru a oferi doar câteva exemple. De asemenea, va contribui la asigurarea colectării corespunzătoare a taxelor și impozitelor, în beneficiul bugetelor naționale și UE.Pentru a ajuta statele membre să-și prioritizeze corect riscurile și să-și coordoneze controalele și inspecțiile, informațiile și expertiza vor fi adunate și evaluate la nivelul UE prin intermediul noii Autorități Vamale a UE, acționând pe baza datelor furnizate prin Hub-ul de date vamale al UE. Noul regim va îmbunătăți substanțial cooperarea între autoritățile vamale și de supraveghere a pieței și forțelor de aplicare a legii la nivelul UE și național, inclusiv prin partajarea de informații prin intermediul Hub-ului de date vamale.O gestionare mai strictă a comerțului electronic. Reforma va pune o responsabilitate sporită pe platformele de comerț online pentru a asigura că bunurile vândute online în UE respectă toate obligațiile vamale. Acesta este un mare pas departe de actualul sistem vamal, care pune responsabilitatea asupra consumatorului individual și asupra transportatorilor, clarifică reprezentanții Comisiei Europene. Platformele vor fi responsabile pentru asigurarea plății taxelor vamale și a TVA la cumpărare, astfel încât consumatorii să nu mai fie loviți cu taxe ascunse sau acte nespecificate când pachetul ajunge. Cu platformele online ca importatori oficiali, consumatorii UE pot fi asigurați că toate taxele au fost plătite și că achizițiile lor sunt sigure și în conformitate cu standardele de mediu, siguranță și etice ale UE.În același timp, reforma elimină pragul actual în care bunurile evaluate la mai puțin de 150 de euro sunt scutite de taxele vamale, ceea ce este foarte exploatat de fraude. Până la 65% din astfel de colete care intră în UE sunt în prezent subevaluate, pentru a evita taxele vamale la import.Reforma simplifică și calculul taxelor vamale pentru cele mai comune bunuri de valoare mică cumpărate din afara UE, reducând cele mii de categorii posibile de taxe vamale la doar patru. Acest lucru va face mult mai ușor calcularea taxelor vamale pentru pachetele mici, ajutând atât platformele, cât și autoritățile vamale să gestioneze mai bine cele un miliard de achiziții de comerț electronic care intră în UE în fiecare an. De asemenea, va elimina potențialul pentru fraude.Când ar putea Reforma Vamală să intre în vigoarePropunerile legislative vor fi acum trimise Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru acord și la Comitetul Economic și Social European pentru consultare.Propunerea Comisiei va fi supusă procedurii legislative ordinare a UE și, prin urmare, va intra în circuitul legislativ al Consiliului UE și al Parlamentului European înainte de adoptare. Dacă va fi adoptată, reformele în cadrul noului Cadrul uniform al contractului de comerț internațional vor fi implementate treptat în următorii 10-15 ani.Potrivit propunerii Comisiei, hub-ul de date ar urma să fie deschis pentru comerțul electronic în 2028, urmat de alți importatori în 2032, pe bază voluntară. Începând din 2038, hub-ul ar deveni obligatoriu pentru toți importatorii. "Hub-ul de date va înlocui în cele din urmă cele 111 sisteme IT naționale existente", a declarat comisarul european Paolo Gentiloni, argumentând că aceasta ar economisi statelor membre "până la 2 miliarde de euro pe an în costuri operaționale".Bloomberg raportează că platformele de comerț online precum Amazon și Alibaba vor trebui să se asigure că taxele vamale și TVA-ul sunt percepute în momentul achiziției pe platformele lor, conform planurilor. Acest lucru vizează consumatorii, care "nu vor mai avea costuri ascunse sau documente neprevăzute când pachetul ajunge la destinație".