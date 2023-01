Ministrul de Finanțe anunță stabilitate, deficitul extern al României crește cu 62%

În primele 11 luni din 2022 deficitul extern al României a sărit de 25 de miliarde de euro și Finanțele continuă să se împrumute cu o viteză amețitoare.

Analiștii financiari atrag deja atenția că poziția României în fața investitorilor străini este una delicată, planând riscuri majore asupra evoluțiilor din 2023.Riscul major este ca țara noastră să nu mai reușească să se finanțeze pe plan extern, în condițiile în care se împrumută deja la cele mai mari dobânzi din piață iar evoluția economică se anunță modestă.Deficitul balanței externe: Plus 62%În timp ce ministrul de Finanțe declară optimist că 2023 va fi un an mai stabil din punct de vedere economic decât anul precedent și că economia se va confrunta cu mai puține incertitudini și mai puțină volatilitate, dezechilibrele macroeconomice cresc cu viteză.În perioada ianuarie – noiembrie 2022 deficitul de cont curent al balanței de plăți externe a crescut cu 62%, în comparație cu intervalul de timp similar din 2021.Astfel, în perioada ianuarie - noiembrie 2022 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 25,34 miliarde euro, comparativ cu 15,67 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2021, anunță BNR.În structura deficitului, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 8,6 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 2,42 miliarde euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 4,25 miliarde euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 758 milioane euro.Soldul datoriei externe, peste 143 de miliarde euroÎn același timp, datoria externă totală a crescut cu 7,13 miliarde euro. Dacă soldul datoriei externe era de 136,59 miliarde euro la finele lui 2021, el ajunsese la 143,72 miliarde euro în data de 30 noiembrie 2021.În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 97,4 miliarde euro la 30 noiembrie 2022 (67,8% din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,1% față de 31 decembrie 2021.Iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2022 nivelul de 46,31 miliarde euro (32,2% din totalul datoriei externe), în creștere cu 18,6% față de 31 decembrie 2021.Început de an cu împrumut uriașTrebuie amintit că BNR atrăgea atenția în octombrie 2022 asupra faptului că dimensiunea și ritmul de adâncire a deficitului extern sunt