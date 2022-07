NFT-urile. Ce sunt și cum funcționează?

Lumea NFT-urilor începe să devină din ce în ce mai populată și tot mai multe persoane devin interesate de această posibilitate de a face bani, tranzacționând artă digitală de milioane de dolari.

Cum funcționează un NFT?

Prin intermediul NFT-urilor poți obține anumite piese de artă digitală unice, la un preț rezonabil, iar acestea pot dovedi autenticitatea și autoritatea ta asupra acestora. Este ca și cum ai cumpăra un tablou original, care are o valoare impresionant de mare, și care oricât de mult ar fi replicat, originalitatea sa, va putea fi mereu demonstrată.Dacă ai mai auzit și tu termenul NFT dar nu știi sigur la ce se referă și ce este cu această lume de care tot mai multe persoane vorbesc, află din acest articol ce sunt NFT-urile de fapt, și cum funcționează.Ce sunt NFT-urile?NFT este acronimul de la Non Fungibile Token, ceea ce semnifică că acesta nu poate fi înlocuit sau schimbat, datorită faptului că are proprietăți unice.Dacă ne referim la o criptomonedă, aceasta este un token fungibil, deoarece poate fi schimbată pe o altă monedă, în timp ce primești aceeași valoare, în timp ce un NFT nu poate fi schimbat. Valoarea sa este unică.Un NFT este practic un activ digital, reprezentat prin anumite imagini, muzică, jocuri, sau texte, care au un certificat de autenticitate creat de tehnologia blockchain, identic cu cel care stă și la baza lumii criptomonedelor.Tehnologia Blockchain este, practic un registru digital, sau o structură care stochează toate înregistrările tranzacționale ale publicului, în diferite baze de date, într-o rețea conectată prin diferite noduri ”peer to peer”.Fiecare tranzacție din acest registru este autorizată cu o semnătură digitală a celui care autentifică tranzacția respectivă și o protejează împotriva falsificării. Așadar, toate aceste informații din blockchain sunt foarte sigure și nu pot fi furate.Deci, și NFT-urile sunt unice și nu pot fi falsificate, datorită faptului că se folosesc de exact același proces.Schimbul sau tranzacționările cu NFT-uri au loc doar pe platformele specializate și acestea pot fi tranzacționate cu ajutorul criptomonedelor.NFT-urile, sunt un fel de jetoane individuale și unice, care conțin informații specifice stocate în interiorul lor.Și pentru că acestea conțin o anumită valoare stabilită, în primul rând de piață și de cerere, acestea pot fi tranzacționate (vândute sau cumpărate), la fel ca oricare altă operă de artă, cu toate că acestea nu sunt obiecte palpabile.Datele pe care acest NFT-uri le conțin in interiorul lor, facilitează validarea proprietății acestora și evident, transferul de la un proprietar la altul.Creatorul unui NFT va încărca conținutul acestuia și va primi dovada că el este singurul proprietar al acelui material, stabilindu-se astfel raritatea fiecărui NFT, dintr-o colecție.Află totul despre lumea NFT-urilor și cum să tranzacționezi NFT-uri pentru a căștiga bani de peCa orice altă investiție, există și riscuri, așadar nu începe să tranzacționezi pe piața NFT-urilor până nu te-ai asigurat că ai aflat toate informațiile despre această lume și care sunt pașii pe care trebuie să îi urmărești, pentru a avea parte de profituri generoase.