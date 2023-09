Nori negri asupra economiei europene: Managerii din economia reală anunță recesiunea ca sigură în 2023

Economia zonei euro se va contracta probabil în trimestrul trei și nu va reveni prea curând pe creștere, apreciază managerii de achiziții chestionați în indexul PMI calculat de S&P Global.

Majorărilor consecutive ale dobânzii de politică monetară operate de Banca Centrală Europeană pentru a controla inflația au condus la o reducere drastică a cererii în zona euro.Dincolo de problemele de producție din Germania, cauzate de inflație și prețurile energiei, economia franceză se confruntă acum cu o scădere puternică a activității în sectorul serviciilor.Pesimism puternic al managerilorEstimarea se poate desprinde din cea mai recentă evoluție a indexului PMI (purchasing managers index – indicele managerilor de achiziții), calculat de S&P Global și văzut ca un bun indicator al sănătății economice generale.Se poate vedea că sentimentul în economia reală este de departe mult mai pesimist, în comparațiile cu declarațiile debordând de încredere ale oficialilor Comisiei Europene.Astfel, indexul PMI calculat de S&P Global pentru luna septembrie pentru zona euro a fost de 47,1 puncte, doar o apreciere marginală față de valoare de 46,7 puncte claculată pentru august, care a reprezentat cel mai scăzut nivel din ultimele 33 de luni.Trebuie precizat că pragul de 50 de puncte separă așteptările privind o evoluție pozitivă de una negativă a economiei: Un indice sub 50 de puncte indică recesiunea, iar indexul PMI calculat de S&P Global pentru zona euro se află la a patra lună consecutivă sub acest nivel.Reducerea globală a producției a fost din nou determinată de sectorul manufacturier, dar și sectorul serviciilor a cunoscut o diminuare a activității pentru a doua lună consecutiv, explică managerii care au participat la sondajul pentru alcătuirea indexului.Probleme și în Franța"O recesiune devine din ce în ce mai clară în zona euro. Spre deosebire de semestrul de iarnă 2022/23, slăbiciunea economică nu este concentrată în Germania, care a suferit în mod deosebit de grav din cauza prețurilor ridicate la energie", a comentat Christoph Weil de la Commerzbank pentru Reuters.De această dată, economia Franței nu mai are puterea de a reduce din consecințele asupra economiei europene apărute în urma reculului economic din Germania.Impactul se resimte acum în mod clar, scăderea activității de afaceri în Germania, cea mai mare economie a Europei, indicând o contracție acolo din cauza scăderii susținute a cererii de bunuri și servicii.Între timp, sectorul dominant al serviciilor din Franța s-a contractat într-un ritm și mai puternic în septembrie, potrivit sondajului, ca urmare a scăderea cererii ce a afectat puternic comenzile noi din a doua cea mai mare economie a zonei euro.Iar faptul că marile bănci centrale au anunțat că nu se gândesc încă la atingerea unui vârf al dobânzilor de politică monetară și vor urma noi creșteri lasă puțin optimism cu privire la revigorarea puterii de cumpărare a populației care să aducă un reviriment al cererii.