Nou avertisment de la BNR în privința îndatorării: Copiii noștri vor plăti pentru bunăstarea noastră

Bunăstarea noastră nu ar trebui sa devină povara copiilor noștri, atenționează Cristian Popa, membru în Consiliul de Administrație al BNR, cu privire la creșterea continuă a datoriei publice.

Datoria publică a României a depășit pragul de 700 de miliarde de lei după primele două luni ale lui 2023, pe fondul noilor împrumuturi făcute de Guvern la începutul anului.Iar creșterea nivelului dobânzilor la nivel internațional și situația particulară a României vor face ca această datorie să poată fi din ce în ce mai greu acoperită, susțin specialiștii.Tot mai puțini locuitori la o datorie tot mai mareDatoria publică raportată la populația rezidentă (datoria publică pe cap de locuitor) a crescut de la 19.300 de lei în 2019 la 26.000 de lei în 2020, 30.300 de lei în 2021 și 35.100 de lei în 2022, arată Cristian Popa, într-o postare pe rețelele de socializare."La finalul anului trecut datoria publică a României ajunsese la 667 miliarde de lei, adică 35.000 RON per cetățean (raportându-ne la populația rezidentă). După primele două luni ale anului 2023, soldul datoriei a crescut cu 40 de miliarde, depășind 50% din PIB-ul realizat în anul 2022.Folosind cele mai recente date, fiecărui român (inclusiv elevi, pensionari, etc.) îi revine o datorie de 37.000 lei, aproape dublu față de anul 2019.Dacă ne-am raporta însă la numărul de salariați activi înregistrați în România (aprox 5.7 milioane), imaginea este și mai neplăcută: fiecărui salariat îi "revin" peste 120.000 lei de datorie publică.În plus, demografia ne va ridica probleme, practic tot mai puțini locuitori sau salariați vor avea de plătit din ce în ce mai mult.", a scris reprezentantul BNR.Mari dezechilibre structurale"O altă problemă pe care o avem, ca țară, este aceea că ne împrumutăm scump, ceea ce crește costurile și face rambursarea datoriei să fie și mai dificilă. Pe măsură ce datoria creşte, devine din ce în ce mai greu de "rostogolit". Cea mai mare parte a datoriei publice a României este deținută de nerezidenți, iar puțin peste jumătate este denominată în valută.România este printre statele cu cel mai mare deficit guvernamental din Uniunea Europeană, o vulnerabilitate majoră. Suntem de asemenea singura țară în Procedura de Deficit Excesiv.Aveam cel mai mare deficit bugetar din UE înainte de pandemie, am ieșit din pandemie tot cu cel ma