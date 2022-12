O piață de miliarde de euro se arată atractivă pentru investiții în România

Sectorul food delivery a înregistrat o creștere puternică în timpul pandemiei și al restricțiilor aplicate sectorului HoReCa.

Astfel, sectorul de food delivery s-a înrădăcinat puternic în obiceiurile de consum ale românilor, păstrându-și supremația și în 2022.Industria de servicii alimentare continuă să crească în ritm susținut de la an la an, oferind oportunități pentru investiții.Record absolut în 2022În 2022, cheltuielile românilor la restaurant, cafenea, pub sau fast-food vor fi cu peste 30% mai mari decât în 2021, depășind 7,5 miliarde de euro, un record absolut pentru industria de servicii alimentare.”Piața de servicii alimentare din România va depăși în acest an toate așteptările, cu vânzări totale de peste 7,5 miliarde de euro, record absolut pentru această industrie.Practic, food service devine sectorul cel mai atractiv pentru investiții, care se confruntă însă si cu două mari probleme: slaba digitalizare și lipsa de personal,” declară Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute, prin intermediul unui comunicat de presă.Hospitality Culture Institute reunește lideri din ospitalitate, profesioniști din diverse industrii, arhitecți, reprezentanți media, antreprenori și manageri. Misiunea Institutului este de a identifica tendințe cu impact economic, social, politic și cultural și de a împărțăși know-how și soluții aplicate.Supremația food delivery”Încă de la prima ediție a reasearch-ului urmărim evoluția bonului de cumpărături. Dacă în 2019 doar 2% dintre români cheltuiau mai mult de 100 de lei pentru masa în oraș, în acest an estimăm că procentul va ajunge la 9%.O altă direcție la care ne uităm cu atenție în studiul nostru este reprezentată de obiceiurile de consum ale românilor. Spre exemplu, știm că în pandemie comanda de mâncare a câștigat rapid cotă de piață.Vedem însă că și în acest an, chiar dacă restricțiile de funcționare a unităților HoReCa au fost eliminate, sectorul de food delivery și-a păstrat supremația”, adaugă Florin Maxim.Date relevante din piață”Hospitality Culture Research”, aflat la a șasea ediție, extrage date relevante atât prin metode cantitative cât și calitative, fiind analizată industria de servicii alimentare, obiceiurile de consum ale românilor și trendurile din piața de sitting, delivery dar și retail (raioane gastro).”În ...citeste mai departe despre " O piață de miliarde de euro se arată atractivă pentru investiții în România " pe Ziare.com