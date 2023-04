Două oferte pentru drumul expres care va lega Autostrada Transilvania de Cluj-Napoca. 500 de milioane de lei pentru 5 kilometri

Două asocieri de firme au depus oferte pentru contractul în valoare de 569 milioane de lei pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Drumul Expres Tureni – Autostrada Transilvania, care va asigura accesul mult mai facil către Cluj-Napoca.

Este vorba despre o asocierea de mai multe firme românești și străine având ca lider societatea Dimex-2000 Company, respectiv o asociere care are ca lider firma Ozaltin Insaat Ticaret Ve Sanayi din Turcia.Contractul pentru Drumul expres care va face conexiunea dintre Autostrada A3 și drumul național DN1 (zona Tureni) a fost scos la licitație în luna februarie 2023 de către CNAIR. Realizarea noii legături a municipiului Cluj-Napoca la Autostrada Transilvania va contribui la descongestionarea traficului de pe ruta Baciu – Cluj-Napoca – Bulevardul Muncii – Apahida. De asemenea, traficul Gilău – Cluj-Napoca va fi diminuat având în vedere posibilitatea utilizării viitoarei conexiuni cu Autostrada Transilvania.Proiectul este estimat la 569,2 milioane de lei și are asigurată finanțarea necesară pentru implementarea lucrărilor. Contractul urmează să fie finanțat din fonduri externe nerambursabile, prin Programul Operațional Transport (POT) 2021-2027, și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. Proiectul de conectare a Clujului la Autostrada Transilvania are o durată de execuție de 18 luni.Drumul expres cu o lungime de circa 5 kilometri va avea o lățime a benzii de circulație de 3,5 metri, un acostament lat de 2,25 metri și spațiu median de 3 metri lățime unde se montează separatoarele de sens. Pe această șosea sunt prevăzute 7 poduri și viaducte, din care cel mai lung va fi la kilometrul 4 peste Valea Racilor, un viaduct cu 6 deschideri și o lungime totală de 258 de metri din care tablierul are 246 metri.Drumul Expres va asigura legătura dintre două căi principale de transport: autostrada A3 (Turda) și drumul național european DN1/E81 în zona localităţii Tureni. Acesta va degreva traficul greu şi de tranzit din municipiul Turda, și va reduce timpii de parcurs între zona metropolitană Cluj și Autostrăzile A10 Turda – Sebeş și A3 Transilvania, contribuind la reducerea emisiilor de noxe din mediul urban al municipiului Turda ...citeste mai departe despre " Două oferte pentru drumul expres care va lega Autostrada Transilvania de Cluj-Napoca. 500 de milioane de lei pentru 5 kilometri " pe Ziare.com