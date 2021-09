Banca din România care a fost amendată cu 80.000 de lei pentru lipsa de informații din contractele de credit ipotecar. Cum au fost afectați clienții

Inspectorii ANPC au amendat o mare bancă din România pentru practici comerciale incorecte şi pentru lispa unor informaţii considerate esenţiale din contractele de credit ipotecar şi din cele pentru credite de nevoi personale.

Este vorba despre OTP Bank. Amenzile aplicate au totalizat 80.000 de lei şi au fost asociate cu solicitări de coformare a contractelor cu prevederile legale, afirmă surse din mediul bancar. La rândul său, la începutul lunii septembrie, banca a contestat în instanţă sancţiunile primite.Controlul ANPC, finalizat în luna august, a vizat produsul Lejer Zero, care are drept componente card, cont curent, internet banking, precum şi condiţii mai favorabile la acordarea produselor de creditare şi unele scutiri la comisioane aplicate la creditul de consum şi ipotecar.Paginile din interiorul contractului includ însă condiţiile limitative şi de costuri pe care trebuie să le îndeplinească clienţii pentru a beneficia de facilităţile promise, susţin sursele citate.Inspectorii ANPC au considerat aceasta o practică comercială incorectă şi au decis sancţiunea de 50.000 lei şi măsura de încetare sau instituire a procedurilor legale corespunzătoare pentru încetarea practicii comerciale incorecte, aducerea la conformitate cu prevederile legale prin eliminarea sintagmei LeZero din pachetul LeZero, considerată a fi de natură să inducă în eroare consumatorii.O altă neregulă constatată vizează contractele de credit de nevoi personale care nu au inserate informaţii esenţiale şi asupra drepturilor pe care consumatorii le au, nu doar asupra obligaţiilor, în conformitate cu OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, în acest caz, amenda aplicată fiind de 10.000 lei.Totodată, banca are la dipoziţie 15 zile pentru modificarea contractului în conformitate cu prevederile legale.Şi contractele de credit ipotecar conţin nereguli, în opinia inspectorilor ANPC, care au considerat că unele prevederi contractuale nu au fost aliniate legislaţiei, lipsind unele informaţii esenţiale ce trebuiau incluse în contractele de credit. Amenda în acest caz a fost cea minimă, de 20.000 de lei, limita maximă fiind de 100.000 de lei. În termen de 15 zile, banca trebuie să modifice contractele, astfel încât să fie conforme prevederilor legale.OTP Bank a contestat în instanţă sancţiunile primite, dosarul fiind înregistrat în 8 septembrie, la Judecăoria Sect