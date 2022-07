Palatul Bragadiru din București, scos la vânzare pentru 26 de milioane de euro. Cum arată în interior exclusivista clădire FOTO

Palatul Bragadiru, aflat în centrul Bucureștiului, a fost scos la vânzare pentru suma de 26 de milioane de euro, arată un anunț postat pe site-ul imobiliare.ro.

„Palat unicat în centrul Bucureștiului, având 10.000 mp construiți, S+P+3 etaje, amprenta la sol 2.411 mp, teren 16.490, sub construcție 4369 mp, 87 de încăperi, grădina aferentă palatului 12.121 mp, încadrată în zona urbanistică M3. Palatul este renovat așa cum reiese din poze, se vinde separat de grădină sau în totalitate la un preț de 26.000.000 euro sau separat 13.000.000 euro fiecare. Plus 2 % comision firmă", se arată în anunțul de pe site-ul imobiliare.ro.Potrivit descrierii de pe site-ul propriu, Palatul Bragadiru „este spaţiul tău de poveste în care poţi organiza nunta, botezul, petrecerea de cununie civilă, aniversară sau corporate pentru brandul preferat".„De mai bine de 100 de ani, în centrul Bucureștiului, există un singur palat privat învăluit în nostalgia petrecerilor aristocratice. Gazdă primitoare pe tot parcursul anului pentru evenimentele importante din viața dumneavoastră, fie nunți, botezuri și alte ocazii însemnate, evenimente culturale sau corporatiste, Complexul Arhitectural Palatul Bragadiru, cu o suprafață de peste 16.000 mp, împletește firele de poveste ale momentelor de hotar cu talentul echipei organizatorice.Un loc exclusivist pentru oameni speciali... Fiecare eveniment are o poveste, fiecare poveste este unică și ar trebui să rămână întipărită în mintea învitaților multă vreme după desfăsurarea ei. Și cum majoritatea poveștilor pe care le ținem minte toată viața se desfășoară într-un palat, locul ales pentru evenimentul dumneavoastră trebuie sa fie unic", se mai arată pe site-ul Palatului Bragadiru.